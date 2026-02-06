Beşiktaş'ta Amir Murillo transferi resmen duyuruldu!

Beşiktaş'tan Amir Murillo için resmi açıklama geldi. Kartal, Marsilya ile anlaştıktan sonra deneyimli bekle de hızlıca imzaları attı.

BEŞİKTAŞ'TAN AMIR MURILLO DUYURUSU

"Profesyonel futbolcu Amir Murillo’nun nihai transferi hususunda Marsilya kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Amir Murillo ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Amir Murillo’ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

AMIR MURILLO'NUN PERFORMANSI

Marsilya ile bu sezon 25 maça çıkan Panamalı savunmacı, 1479 dakika süre almış ve 2 gol ile 4 asistlik katkı sağlamıştı.