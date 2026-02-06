Beşiktaş Emmanuel Agbadou'nun bonservisini açıkladı!

Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou transferi resmiyet kazandı. Esasen ise Kartal, Emmanuel Agbadou ile 4.5 sezonluk anlaşma imzaladı.

BEŞİKTAŞ'TAN EMMANUEL AGBADOU İÇİN TRANSFER AÇIKLAMASI

"Profesyonel futbolcu Badobre Emmanuel Elysee Djedje Agbadou'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Wolverhampton Wanderers Football Club (1986) Limited kulübüne toplam transfer bedeli olarak 18.000.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar 4,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır."

https://x.com/Besiktas/status/2019811359668744569?s=20

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİNİN RAKAMLARI

Beşiktaş'ın önemli bir yatırımla kadroya kattığı Emmanuel Agbadou, bu sezon Wolves ile 17 maça çıkmış ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.