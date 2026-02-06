Menü Kapat
12°
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'nin yıldızı N'Golo Kante hakkında özel açıklamalar: "Kupa almanız için ihtiyacınız olan kişidir"

Fenerbahçe'nin sansasyonel transferi N'Golo Kante'ye, futbol dünyasından çok anlamlı iltifatlar gelmişti. Esasen ise kariyerini Fenerbahçe'de devam ettirecek olan Fransız yıldız, pek çok özel isimden övgüler almıştı.

Fenerbahçe'nin yıldızı N'Golo Kante hakkında özel açıklamalar:
Burak Ayaydın
06.02.2026
19:29
06.02.2026
19:36

Fenerbahçe'nin uzun transfer görüşmelerinin ardından kadrosuna kattığı N'Golo Kante, futbol dünyasının en özel yıldızları arasında gösteriliyor. Zira Antonio Conte, Thierry Henry ve Eden Hazard gibi isimler; N'Golo Kante için geçmiş dönemlerde çok anlamlı konuşmuşlardı.

Fenerbahçe'nin yıldızı N'Golo Kante hakkında özel açıklamalar: "Kupa almanız için ihtiyacınız olan kişidir"

FENERBAHÇE'NİN YILDIZI N'GOLO KANTE İÇİN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Thomas Tuchel: "N'Golo Kante, kupa almanız için ihtiyacınız olan kişidir."

Fenerbahçe'nin yıldızı N'Golo Kante hakkında özel açıklamalar: "Kupa almanız için ihtiyacınız olan kişidir"

Antonio Conte: "N'Golo Kante varsa, sahada bir kişi fazla oynuyorsunuz demektir."

Fenerbahçe'nin yıldızı N'Golo Kante hakkında özel açıklamalar: "Kupa almanız için ihtiyacınız olan kişidir"

Thierry Henry: "N'Golo Kante'yi fark etmemek mümkün değil. Her an, her yerde oyunun içindedir."

Fenerbahçe'nin yıldızı N'Golo Kante hakkında özel açıklamalar: "Kupa almanız için ihtiyacınız olan kişidir"

Eden Hazard: "Topu kaybettiğinizde arkanızı dönüp bakarsınız, N'Golo Kante zaten oradadır."

Fenerbahçe'nin yıldızı N'Golo Kante hakkında özel açıklamalar: "Kupa almanız için ihtiyacınız olan kişidir"

Didier Drogba: "N'Golo Kante'yi sahada izlerken, futbolun neden bir takım oyunu olduğunu hatırlarsınız."

Fenerbahçe'nin yıldızı N'Golo Kante hakkında özel açıklamalar: "Kupa almanız için ihtiyacınız olan kişidir"

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE N'GOLO KANTE'Yİ NEREDEN TRANSFER ETMİŞTİ?
Süper Lig devi, Al Ittihad ile zorlu bir pazarlık süreci yaşamıştı.
