Fenerbahçe'nin yıldızı N'Golo Kante hakkında özel açıklamalar: "Kupa almanız için ihtiyacınız olan kişidir"

Fenerbahçe'nin uzun transfer görüşmelerinin ardından kadrosuna kattığı N'Golo Kante, futbol dünyasının en özel yıldızları arasında gösteriliyor. Zira Antonio Conte, Thierry Henry ve Eden Hazard gibi isimler; N'Golo Kante için geçmiş dönemlerde çok anlamlı konuşmuşlardı.

FENERBAHÇE'NİN YILDIZI N'GOLO KANTE İÇİN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Thomas Tuchel: "N'Golo Kante, kupa almanız için ihtiyacınız olan kişidir."

Antonio Conte: "N'Golo Kante varsa, sahada bir kişi fazla oynuyorsunuz demektir."

Thierry Henry: "N'Golo Kante'yi fark etmemek mümkün değil. Her an, her yerde oyunun içindedir."

Eden Hazard: "Topu kaybettiğinizde arkanızı dönüp bakarsınız, N'Golo Kante zaten oradadır."

Didier Drogba: "N'Golo Kante'yi sahada izlerken, futbolun neden bir takım oyunu olduğunu hatırlarsınız."