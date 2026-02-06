James Rodriguez'den transferde sürpriz imza!

Kategoriler
James Rodriguez, Meksika'daki Club Leon'dan ayrılmasının ardından rotayı MLS'e çevirdi. Esasen ise 34 yaşındaki hücumcu orta saha, ESPN'de yer alan habere göre MLS ekibi Minnesota United ile anlaşmaya vardı.
Yıldız on numara, Minnesota ile 2026 Dünya Kupası'na kadar sözleşme yapmak ve ardından da ülkesi için son kez forma giymek istiyor. İlave olarak da James Rodriguez'in, 2026 Dünya Kupası sonrasında emekliye ayrılmayı düşündüğü iddia ediliyor.
Futbol kariyerine ülkesi Envigado'nun altyapısında başlayan James Rodriguez; sonrasında sırasıyla Banfield, Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih, Everton, Al-Rayyan, Olympiakos, Sao Paulo, Rayo Vallecano ve Club Leon formalarını giydi. Son olarak da James Rodriguez; kariyeri boyunca oynadığı takımlarda toplam 516 maça çıkarken, 127 gol ve 161 asist kaydetti.