James Rodriguez'den transferde sürpriz imza!

James Rodriguez'den transferde sürpriz bir imza geliyor. Kolombiyalı on numara, 2026 Dünya Kupası'nı da düşünerek MLS'e transfer olmaya hazırlanıyor.

James Rodriguez, Meksika'daki Club Leon'dan ayrılmasının ardından rotayı 'e çevirdi. Esasen ise 34 yaşındaki hücumcu orta saha, ESPN'de yer alan habere göre MLS ekibi Minnesota United ile anlaşmaya vardı.

James Rodriguez'den transferde sürpriz imza!

JAMES RODRIGUEZ TRANSFERİNDE 2026 DÜNYA KUPASI HESAPLARI

Yıldız on numara, Minnesota ile 2026 Dünya Kupası'na kadar sözleşme yapmak ve ardından da ülkesi için son kez forma giymek istiyor. İlave olarak da James Rodriguez'in, 2026 Dünya Kupası sonrasında emekliye ayrılmayı düşündüğü iddia ediliyor.

James Rodriguez'den transferde sürpriz imza!

JAMES RODRIGUEZ'İN KARİYERİ

kariyerine ülkesi Envigado'nun altyapısında başlayan James Rodriguez; sonrasında sırasıyla Banfield, Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih, Everton, Al-Rayyan, Olympiakos, Sao Paulo, Rayo Vallecano ve Club Leon formalarını giydi. Son olarak da James Rodriguez; kariyeri boyunca oynadığı takımlarda toplam 516 maça çıkarken, 127 gol ve 161 asist kaydetti.

