Beşiktaş'ın yeni transferi Devis Vasquez İstanbul'da!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Beşiktaş'ta kaleci bekleyişi son buldu. Esasen ise uzun zamandır yeni bir file bekçisi arayan Beşiktaş, Roma'da forma şansı bulamayan Devis Vasquez'i İstanbul'a getirdi.
Sezon başında Milan'dan ayrılan ve Roma'ya imza atan Devis Vasquez, İtalya ekibinde hiç forma şansı bulamamıştı.
2023 kış transfer döneminde Guarani'den ayrılan ve 810 bin Euro bedelle Milan'a transfer olan Devis Vasquez, kırmızı siyahlılar ile A Takım düzeyinde hiç sahaya çıkmamış ve U-19 düzeyinde 2 defa kaleyi korumuştu. Esasen ise Kolombiyalı eldiven, 2023-2025 yılları arasında farklı takımlara kiralanmıştı.