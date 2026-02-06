Menü Kapat
Editor
 Burak Ayaydın

Beşiktaş'ın yeni transferi Devis Vasquez İstanbul'da!

Beşiktaş'ın transferdeki son hamlesi Devis Vasquez oldu. 27 yaşındaki Kolombiyalı oyuncuyla her konuda anlaşan Beşiktaş, Devis Vasquez'i İstanbul'a getirdi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Devis Vasquez İstanbul'da!
Burak Ayaydın
06.02.2026
06.02.2026
'ta kaleci bekleyişi son buldu. Esasen ise uzun zamandır yeni bir file bekçisi arayan Beşiktaş, 'da forma şansı bulamayan Devis Vasquez'i İstanbul'a getirdi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Devis Vasquez İstanbul'da!

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ DEVIS VAZQUEZ FORMA ŞANSI BULAMAMIŞTI

Sezon başında 'dan ayrılan ve Roma'ya imza atan Devis Vasquez, İtalya ekibinde hiç forma şansı bulamamıştı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Devis Vasquez İstanbul'da!

DEVIS VAZQUEZ'İN MILAN PERFORMANSI

2023 kış transfer döneminde Guarani'den ayrılan ve 810 bin Euro bedelle Milan'a transfer olan Devis Vasquez, kırmızı siyahlılar ile A Takım düzeyinde hiç sahaya çıkmamış ve U-19 düzeyinde 2 defa kaleyi korumuştu. Esasen ise Kolombiyalı eldiven, 2023-2025 yılları arasında farklı takımlara kiralanmıştı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Devis Vasquez İstanbul'da!

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'TA BAŞKA TRANSFER OLACAK MI?
Siyah beyazlılar, kaleci hamlesiyle birlikte dönemi kapatmış oldu.
