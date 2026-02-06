Beşiktaş'ın yeni transferi Devis Vasquez İstanbul'da!

Beşiktaş'ta kaleci bekleyişi son buldu. Esasen ise uzun zamandır yeni bir file bekçisi arayan Beşiktaş, Roma'da forma şansı bulamayan Devis Vasquez'i İstanbul'a getirdi.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ DEVIS VAZQUEZ FORMA ŞANSI BULAMAMIŞTI

Sezon başında Milan'dan ayrılan ve Roma'ya imza atan Devis Vasquez, İtalya ekibinde hiç forma şansı bulamamıştı.

DEVIS VAZQUEZ'İN MILAN PERFORMANSI

2023 kış transfer döneminde Guarani'den ayrılan ve 810 bin Euro bedelle Milan'a transfer olan Devis Vasquez, kırmızı siyahlılar ile A Takım düzeyinde hiç sahaya çıkmamış ve U-19 düzeyinde 2 defa kaleyi korumuştu. Esasen ise Kolombiyalı eldiven, 2023-2025 yılları arasında farklı takımlara kiralanmıştı.