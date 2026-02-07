Casusluk soruşturmasında şoke eden detaylar! Fatih Atik açıkladı: 'MİT'in konumlarının olma ihtimali bile var'

Kategoriler
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında ‘Siyasal Casusluk’ suçundan iddianame düzenlendi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, ek iddianame geleceğini açıkladı. Soruşturmanın daha da büyüyeceğini söyleyen Atik, “İstanbul Senin uygulaması kapsamında başka bilgilerde var. Kişisel bilgilerin ötesinde İstanbul'un fiziki yerleşimiyle ilgili bilgilerde yer alıyor. İstanbul'da emniyet birimleri, MİT'in bulunduğu yerlerin konumlarının olması ihtimali de var. ” dedi.