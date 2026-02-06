İzmir'de acı olay! Küçük kızın cansız bedeni derede bulundu

İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi’nde yer alan Fetrek Deresi’nde, akşam saatlerinde oyun oynamak için arkadaşlarıyla dere kenarına giden 9 yaşındaki Berivan Bozan akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi. Diğer çocuklarla suyun içinde vakit geçirdiği sırada iddiaya göre derenin orta kısmına ilerleyen ve çamura saplanarak dengesini kaybeden küçük kız, şiddetli akıntının etkisiyle kısa sürede gözden kayboldu. Olayın ardından bölgeye sevk edilen AFAD, polis ve sağlık ekiplerinin başlattığı geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları sonucunda, talihsiz çocuğun cansız bedeni kaybolduğu noktanın yaklaşık 3 kilometre uzağında bulundu. Bir Berivan'ın arkadaşlarının birinin cep telefonu kamerasına da yansıyan trajik olayın ardından yetkililer, bölgedeki incelemelerini tamamlayarak geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.