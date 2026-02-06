Kar maskeleriyle kuyumcuyu soydular! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

Batman'da kar maskeli 2 şüpheli, kent merkezinde bulunan bir kuyumcu dükkanına kuru sıkı tabancalarla girdi. 90 saniye süren soygun, kuyumcu dükkanının güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerden birinin kuru sıkı tabancayla havaya ateş açtığı, diğer şüphelinin ise silahın dipçiğiyle kuyumcunun başına vurduğu görüldü. Şüpheliler, çaldıkları yaklaşık 1 kilo altını alarak motosikletle hızla olay yerinden kaçtı.