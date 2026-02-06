ABD Pasifik'te uyuşturucuya göz açtırmıyor! Bir tekne daha havaya uçtu: Ölüler var

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı ileri sürülen tekneleri havaya uçurmayı sürdürüyor.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla, terör örgütü olarak tanımlanan bir grup tarafından işletilen tekneye ölümcül bir saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.

İstihbarat unsurlarının, teknenin bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı güzergahında seyrettiğini ve uyuşturucu kaçakçılığı operasyonlarında yer aldığını doğruladığı aktarıldı. Saldırı sonucunda teknedeki 2 kişinin öldürüldüğü belirtildi.