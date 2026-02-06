Genç taraftar tribünden böyle düştü! Harda Kaçmaz'ın talihsiz ölümü kameralarda

Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda dün oynanan Kocaelispor ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği maçın 38. dakikasında Kocaelispor tribünlerinde 20 yaşındaki Harda Kaçmaz, alt kata inmek istediği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Sağlık ekipleri, stat dışında yaptıkları ilk müdahalede kalbinin durduğunu belirledikleri Kaçmaz'a dakikalarca kalp masajı yaptı. Hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedaviye alınan ve olay anından sonra kalbinin 3 kez durduğu öğrenilen Kaçmaz, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Genç taraftarın tribünden düştüğü anlar, stadyumun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.