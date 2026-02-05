Fotokapana yakalandı! Görenler izlemeye doyamadı

Uludağ Milli Parkı sınırları içerisinde kurulan fotokapana yakalanan son görüntü görenlerin yüreklerini ısıttı. Geçtiğimiz aylarda kış uykusuna yatan ayıların görüntülendiği fotokapanların bu seferki misafiri sevimli bir karaca oldu. Güzelliği ile doğa severleri kendine hayran bırakan küçük canlı yaptığı sevimli hareketlerle dikkat çekti.

Yaban hayatını izlemek amacıyla ormanlık alanların çeşitli noktalarına yerleştirilen fotokapanlar bu sefer sevimliliği ile görenleri kendine hayran bırakan bir karacayı kaydetti. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde yer alan ve doğal ortamında rahat tavırlarıyla görüntülenen karaca, Uludağ'ın zengin biyolojik çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.