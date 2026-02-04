Menü Kapat
Kiracılar ev sahibi oluyor! Türkiye'de 10 yıl sonra bir ilk yaşandı

Şubat 04, 2026 11:55
1
konut sektörü

Türkiye’de konut satışları 2025 yılında 1 milyon 688 bin 910 adet olarak gerçekleşmiş ve bu rakam önceki yıla göre yüzde 14,3 oranında artışa işaret etmişti. Böylece konut sektöründe yeni bir rekora da ulaşılmıştı.

2
EV SAHİBİ OLMA ORANI

EV SAHİBİ OLMA ORANI ARTTI

Bir diğer gelişme ise ev sahipliği oranında yaşanıyor. Geçen yıl ev sahipliği oranı, önceki yıla göre 1 puan arttı. 2024’te %56,1 olarak ölçülen ev sahipliği oranı, 2025’te %57,1 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde kiracıların oranı da 1 puan azalarak %28’den %27’ye geriledi.
 

3
konut fiyatlarında reel olarak değer kayıpları

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre sektör temsilcileri, son yıllarda kiralarda yaşanan yüksek artışlara karşılık konut fiyatlarında reel olarak değer kayıplarının yaşandığını hatırlatarak “Yüksek kira bedellerinin, son dönemde özellikle oturum amaçlı konut alımlarını da teşvik ettiği görülüyor” değerlendirmesinde bulunuyor.
 

4
kiracılık oranı

Türkiye’de son 15 yıllık dönem dikkate alındığında, 2011’de %22,2 olan kiracılık oranı, geçen sene %28’e kadar yükselmişti. Bu oran, söz konusu dönem içerisinde ilk defa 2025’te düşüşe geçti.

 

5
ev sahipliği oranı

2014 yılından sonra ise ilk defa 2025’te ev sahipliği oranı yükselişe geçti. Gayrimenkul İktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman da 2025 yılında kendi evinde oturan hane sayısının yaklaşık 555 bin arttığı, kiracı hane sayısının ise 135 bin azaldığı bilgisini paylaştı.
 

6
ortalama metrekare konut kirası

Bu arada Türkiye’de 2026 yılının ilk ayında kira tutarları da belli oldu. Aralık 2025’te 227 TL olan Türkiye’de ortalama metrekare konut kirası, Ocak 2026’da 233 TL olarak gerçekleşti. Kiralarda aylık %2,65 oranında artış gözlemlenirken, ortalama kira ise 24 bin 699 TL oldu.
 

7
EN YÜKSEK KİRALAR BU ŞEHİRDE

EN YÜKSEK KİRALAR BU ŞEHİRDE

Öte yandan Ocak 2026 verilerine göre sadece büyükşehir statüsündeki iller dikkate alındığında ortalama kiraların en yüksek olduğu ilk 10 şehir ve bu şehirlerde yıllık kira artışları şöyle gerçekleşti:
 

8
KİRA ZAM ORANI

-İstanbul: 35.539 TL (%42,12)
 

9
KİRA ZAM ORANI

-Muğla: 30.290 TL (%35,08)
 

10
KİRA ZAM ORANI

-Ankara: 28.227 TL (%36,98)
 

11
kira zammı

-İzmir: 27.532 TL (%28,29)
 

12
kira zammı

-Antalya: 25.087 TL (%36,02)
 

13
kira fiyatları

-Kocaeli: 23.758 TL (%24,73)
 

14
kira fiyatları

-Aydın: 23.112 TL (%25,81)
 

15
kira zammı

-Mersin: 22.456 TL (%24,63)
 

16
kira zammı

-Bursa: 21.871 TL (%22,44)
 

17
kira fiyatları

-Manisa: 21.760 TL (%26,02)
 

18
İSTANBUL BARAJI AŞTI

İSTANBUL BARAJI AŞTI

İstanbul, yıllık kira artışında %40 barajını aşan tek il olarak öne çıktı. Buna karşılık İstanbul ile birlikte Muğla ve Ankara’da ortalama kiralar, 28 bin TL olan asgari ücretin de üzerinde ölçüldü.
 

