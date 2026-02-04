Piyasada 1 gram altın bile kalmadı! İslam Memiş'ten korkutan uyarı

İslam Memiş, sosyal medya hesabında piyasada altın kalmadığını belirterek, "Kapalıçarşı’da 1 gram altın yok

Sanırım bu hafta olmayacak

Ancak sorun şu ki, 10 bin $ işçilik var fiziki altına

Bence yatırımcıların sakin olması gerek

Ne düşüş ne de yükseliş bitti

Manipülasyon piyasası devam ediyor

Bu ortamda kimin malına 10 bin $ işçilik veriyorsunuz?

Bu işçilikler size zarar yazıyor.

Yatırımcı psikolojisi ve finansal okuryazarlığın önemli olduğu bir süreç.

2026’da altın ve gümüşden para kazanmak yerine var olana sahip çıkmak daha önemli olacak.

Spekülasyon yaparak soyacaklar!

Yıl boyunca her ay" dedi.