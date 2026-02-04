Piyasada 1 gram altın bile kalmadı! İslam Memiş'ten korkutan uyarı

Kategoriler
İslam Memiş, sosyal medya hesabında piyasada altın kalmadığını belirterek, "Kapalıçarşı’da 1 gram altın yok
Sanırım bu hafta olmayacak
Ancak sorun şu ki, 10 bin $ işçilik var fiziki altına
Bence yatırımcıların sakin olması gerek
Ne düşüş ne de yükseliş bitti
Manipülasyon piyasası devam ediyor
Bu ortamda kimin malına 10 bin $ işçilik veriyorsunuz?
Bu işçilikler size zarar yazıyor.
Yatırımcı psikolojisi ve finansal okuryazarlığın önemli olduğu bir süreç.
2026’da altın ve gümüşden para kazanmak yerine var olana sahip çıkmak daha önemli olacak.
Spekülasyon yaparak soyacaklar!
Yıl boyunca her ay" dedi.
Piyasalardaki sert dalgalanmaların devam ettiğini ifade eden Memiş, "Borsa İstanbul 100 endeksi 13.852 puan seviyesinde ve yaklaşık %1,7’lik bir yükseliş var. 13.800 puanın üzerinde kapanışlar görürsek, 14.000 puan seviyesi endeks bazında yukarı yönlü hareketleri destekler. Bu seviye hedef hâline gelir. Ancak kısa vadede kâr satışları olabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle 13.300 ve 12.800 puan destek seviyelerini takip etmeye devam edeceğim" diyerek yılın ikinci yarısında ise daha pozitif bir seyir beklediğini ifade etti.
Memiş, "Dolar kuru 43,49 TL seviyesinde; sakin ve yatay bir görüntü var. Euro/dolar paritesi 1,1797 seviyesinde. Bu hafta Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı ve Lagarde’ın açıklamaları önemli. Paritede geri çekilmeleri alım fırsatı olarak görmeye devam ediyorum" dedi.
Uluslararası piyasalarda ons altın 4.940 dolar seviyesinde ve yaklaşık %6’lık bir yükseliş olduğunu söyleyen Memiş, "Geçtiğimiz günlerde sert satışlar yaşandı. Cuma ve pazartesi günleri altın ve gümüşte ciddi düşüşler gördük. Bunların bir tepki alımıyla karşılandığını şu an net biçimde izliyoruz. Daha önce defalarca söylediğim gibi bu piyasada balon ve köpük fiyatlamalar vardı, manipülasyon uyarılarını boşuna yapmadık" dedi.
"Ons altında yukarıda iki kritik direnç seviyesi var: 5.030 ve 5.080 dolar. Eğer bu seviyeler aşılırsa 5.200 dolar konuşulabilir. Ancak bu yükselişlerin ardından ikinci bir satış dalgası bekliyorum. Yukarıda yaklaşık 250 dolarlık bir alan var ve bu alan ikinci dalga için belirleyici olacak. Aşağıda ise 4.800 dolar güçlü bir destek konumunda" diyerek kritik rakamlara dikkat çekti.
4400–4600 dolar aralığından alım yapanların doğru bir karar verdiğini söyleyen Memiş, "Bu alımlar hem maliyet düşürdü hem de kısa sürede ciddi bir tepki kazancı sağladı. Gram altın TL fiyatı Kapalıçarşı’da 6.938 liraya kadar gerilemişti. Bugün ise 7.400 lira seviyelerine doğru yaklaşık 500 liralık bir toparlanma gördük. Bu tamamen tepki alımıdır ve doğaldır" dedi.
Memiş, "Gümüş tarafında ise daha sert hareketler yaşandı. Altına kıyasla gümüşün düşüşleri ve yükselişleri her zaman daha sert olur diye defalarca uyardım. Kısa vadede yatırımcıyı üzebileceğini söyledim. 122 dolardan 71 dolara kadar gerileyen gümüşte 72 dolar güçlü bir destekti. Bu bölgeden alım yapanlar bugün 89 dolar seviyesini görüyor. Yukarıda 95 dolar direnç konumunda" diyerek 95–97 dolar aralığını yakından izleyeceğini; bu seviyelerden tekrar geri çekilme olabileceğini vurguladı.
Bu piyasada “hiç düşmez” algısının ne kadar yanlış olduğunun iki gün içinde net şekilde görüldüğünü söyleyen Memiş, "Ons altında iki günde yaklaşık 1.200 dolarlık düşüş yaşandı. Gram altın tarafında da 1.100 liranın üzerinde değer kaybı oldu. Bu, manipülasyonun nasıl yapıldığını herkese gösterdi" dedi.
Fiziki altın tarafında şu anda ciddi sıkıntılar olduğundan bahseden Memiş, "Piyasada 1 gram altın bulunmuyor, makas aralıkları aşırı açıldı. İşçilik maliyetleri çok yüksek. Bu nedenle fiziki paketli gram altın yerine banka üzerinden ya da Darphane altın sertifikası (S1) gibi alternatifleri daha mantıklı buluyorum" dedi.
"Fiziki gümüşü de Kapalıçarşı’dan almam. İşçilik çok yüksek. Banka üzerinden almak daha ucuz ve mantıklı. Bakır konusunda da özellikle internetten yapılan sözde “külçe bakır” satışlarına karşı çok dikkatli olunmalı. Sertifikasız, ayarsız ürünler yatırım değildir; ciddi mağduriyet yaşanır. Bakır yatırımı yapılacaksa bankalar, ETF’ler veya yurt dışı fonlar tercih edilmelidir. Bakır bir endüstriyel metaldir; altın gibi al-sat yapılacak bir araç değildir" diyerek değerli metaller konusuna kritik bir yorum getirdi.
"Bu yıl altın ve gümüş yatırımcısı çok sınanacak. Her ay sert düşüşler ve yükselişler olacak. “Daha düşmez” ya da “daha yükselmez” gibi kesin hükümler bu piyasada yatırımcıyı hataya sürükler" diyen Memiş, kaldıraçlı işlemler ve al-sat yapanların bu yıl ciddi zarar göreceğini ifade etti.
Memiş, "Benim yıl sonu beklentim gram altın tarafında 10.000 TL, ons altın tarafında ise 5.880 dolar seviyesidir. Ancak bu hedeflerin zamanı net değildir; 3 ay da olabilir, 7 ay da. Önemli olan yıllık planla hareket etmek, sabırlı olmak ve ana trende odaklanmaktır" dedi.