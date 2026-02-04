Emekli promosyonu için Şubat ayı kampanyaları! Hangi banka, ne kadar veriyor?

Kategoriler
Ocak ayında zamlı maaşlarını alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şubat ayında gözler bankalara çevrildi.
Maaş artışıyla birlikte promosyon tutarları da yeniden hesaplanırken, emekliler en yüksek ödemeyi yapan bankaları yakın takibe aldı.
Peki 2026 Şubat itibarıyla emekli promosyonları ne kadar oldu?
İşte nakit ödeme, bonus ve hediyelerle birlikte 31 bin TL’ye kadar çıkan promosyonların tüm detayları…
ZİRAAT BANKASI
0 TL-9.999,99 TL 5.000 TL
10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
HALKBANK
Halkbank, emekli maaşını taşıyanlara toplamda 60.000 TL'ye varan bir avantaj paketi sunuyor. Bu paket; 12.000 TL nakit promosyon, 30.000 TL tutarında 12 ay taksitli nakit avantajı, kart harcamalarına yıllık 35.000 TL'ye varan indirimler ve yeni fatura talimatlarına 3.500 TL ParafPara gibi kalemlerden oluşuyor.
AKBANK
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-28 Şubat 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabilirsiniz.
Ek olarak kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabınızdan veya Axess ya da Wings kredi kartınızdan vereceğiniz ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 1.000 TL, toplam 5.000 TL; davet kodunuzla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarınızdan toplam 5.000 TL ve kredi kartı harcamanıza toplam 5.000 TL olmak üzere 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabilirsiniz.
YAPI KREDİ
15.000 TL nakit promosyona ek olarak fatura talimatı, kredi kartı harcaması durumunda 10.000 TL, dijital aktiflik durumunda 2.000 TL, Yapı Kredi mobil üzerinden müşteri olunması halinde 3.000 TL olmak üzere toplamda 30.000 TL maaş promosyon ödemesi yapılıyor.
GARANTİ
Emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!
İŞ BANKASI
20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 15.000 TL nakit promosyona ek olarak, iki yeni fatura talimatı vermeleri durumunda 1.000 TL Maxipuan, 5.000 TL ve üzeri alışveriş yapan yeni kredi kartı müşterilerine 8.000 TL Maxipuan olmak üzere toplamda 24.000 TL promosyon fırsatı sunuluyor.
QNB
20.000 TL tutarındaki koşulsuz nakit promosyonun üzerine; fatura talimatı, ihtiyaç kredisi ve ek hesap kullanımı gibi avantajlar ekleyerek toplam ödülü 31.000 TL'ye ulaştırmaktadır.
VAKIFBANK
Maaşını taşıyan yeni emekli müşterilerine 12.000 TL nakit promosyon vermektedir. Buna ek olarak, Troy emekli kredi kartı ile yapılan alışverişlerden 18.000 TL ek kazanım sağlayarak toplam avantajı 30.000 TL'ye tamamlamaktadır.
KUVEYTTÜRK
24.000 TL'ye varan nakit promosyonun yanı sıra, Sağlam Kart harcamaları ve fatura talimatları karşılığında verilen altın puanlarla toplam kazanımı 27.500 TL yapmaktadır.
DENİZBANK
12.000 TL nakit promosyona ek olarak; fatura talimatı, kart kullanımı ve hesap açma şartlarıyla 15.000 TL ek promosyon vererek toplamda 27.000 TL fırsat sunmaktadır.
TEB
Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor.