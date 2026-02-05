Elindeki balonlarla asansöre adım attı, kabin alev topuna döndü! O anlar kameralara yansıdı

Hindistan'ın Mumbai şehrinde yer alan bir binada akılalmaz bir olay meydana geldi. Binada yer alan asansöre binen bir kişi kısa süre elindeki balonların patlamasıyla kendisi ve asansördekilerin canını tehlikeye attı.

Facianın eşiğinden dönülen olayda, asansör kabini henüz hareket etmeden bilinmeyen bir nedenle aniden patlayan balonlar, içeriyi saniyeler içinde alev topuna çevirdi.

BALONLARIN İÇİNDE HİDROJEN GAZI OLABİLİR

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, asansörde bulunanların büyük bir panikle kendilerini dışarı attığı ve alevlerin arasından son anda kurtuldukları görüldü.

Yapılan ilk incelemelerde, balonların içinde helyum yerine daha ucuz ama son derece yanıcı olan hidrojen gazı bulunduğu ihtimali üzerinde duruluyor.