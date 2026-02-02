İstanbul'da asansör faciası! Bakım yapan işçi, feci şekilde can verdi

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde feci bir olay yaşandı. Bir binanın asansörünün arızalanması üzerine siteye bakım ekibi geldi. Asansörlerden biri, bakım yapıldığı sırada aniden düştü.

İKİ ASANSÖRÜN ARASINDA SIKIŞTI

Bakım işçisi 35 yaşındaki Fuat Yağcı, kabinlerin aniden hareket etmesi nedeniyle iki asansör arasına sıkıştı.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Feci olayın bildirilmesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yağcı, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemede, Yağcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yağcı'nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı.