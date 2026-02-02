Uyuşturucu operasyonundan kaçarken kaza yaptı! Kovalamaca kameralara yansıdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beylikdüzü ilçesinde şüpheli bir şahsı takibe aldı. Otomobiliyle kaçmaya çalışırken kaza yapan şüpheli başka bir araca binerek kaçmaya devam etti. Kovalamaca sonunda polis ekipleri zanlıyı kıskıvrak yakaladı.

85 KİLO 750 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında 1 araç ve 1 eve yapılan operasyonlarda 4 parça halinde toplamda 77 kilo sıvı metamfetamin, 8 kilo 750 gram kristal metamfetamin toplam 85 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlerden 28 bin 310 lira paraya el konuldu.