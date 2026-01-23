Polis kovalamacası kazayla bitti! O anlar kamerada

İzmir'in Bornova ilçesinde trafik polisi ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Yan yoldan aracını Ankara Caddesi'ne geçirmek için kaldırıma yönelen sürücü, yüksekliği ve çim alanın yumuşak zeminini hesaba katmayınca manevra sırasında kaza yaparak durabildi. Sürücü, bölgeye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken o anlar kovalamacanın arkasında seyir halinde olan bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi...