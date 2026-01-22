Eğlenceli panayır saniyeler içinde kaosa dönüştü! Çocuklarla dolu gondol yerle bir oldu

Hindistan'ın orta kesiminde yer alan Madhya Pradesh eyaletindeki bir panayırda dev bir gondol (salıncak tipi lunapark oyuncağı) aniden çöktü. Yaşanan faciada 14 okul öğrencisinin yaralandığı belirtildi.

Hindistan merkezli Deccan Chronicle gazetesinin haberine göre, Olay, Jhabua kasabasında düzenlenen yıllık panayır olan Maharaj No Melo'da meydana geldi. Öğrenciler, ejderha şekilli ve "Columbus Swing" olarak bilinen büyük salıncakta iken yapı aniden yerle bir oldu. Facia anında gondoldaki çocuklar yere ve yakınlardaki bir duvara savruldu.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada kazada yaralanan öğrencilerden 13'ünün kız, birinin ise erkek olduğunu ifade ederken, ikisinin durumunun ciddi olduğunu ifade etti. Diğer öğrencilerin durumlarının ciddi olmadığı, hastanedeki tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.