Güney Afrika'nın kalbinde eğlence mekanında katliam! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'da gece saatlerinde silah sesleri duyuldu. Başkentin güneyinde yer alan Bekkersdal kasabasında kimliği belirsiz 12 saldırgan, bir eğlence mekanına silahlı saldırı düzenledi.

Yerel saatle 01.00 sıralarında yaşanan olayda ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

KAÇARKEN DE DEHŞET SAÇTILAR

Polis, olay yerine beyaz bir minibüs ve gümüş renkli bir sedan ile gelen saldırganların kaçarken de etrafa rastgele ateş etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Açıklamada, saldırının nedeninin soruşturulduğu aktarıldı.