Fiyatı kadar ağırlığı da konuşuluyor: Siirt’te yarım kiloluk dev tost! Talebe yetişemiyorlar

Aralık 21, 2025 13:02
Siirt'te 17 yıl önce tost dükkanı açan 48 yaşındaki Fatih Sarıkaya, birçok tost çeşidini 150 liradan satarken, full karışık olan ve yarım kiloyu geçen tostu 600 liradan satıyor.

Adıyaman'dan 17 yıl önce ailesiyle Siirt'te gelen 48 yaşındaki Fatih Sarıkaya, burada tost dükkanı açtı. Birçok tost çeşidi yapan Sarıkaya, "şefin tavsiyesi" dediği ve içine pastırmadan sucuğa, eski kaşardan kavurmaya kadar birçok ürün koyduğu tostu 650 gramı buluyor. 

Sarıkaya, müşterileri tarafından yoğun talep gören tostu 600 liradan satıyor. Fatih Sarıkaya, 17 yıldır Siirt'te olduğunu, çiğköfte ve tost üzerine bir kuruluş gerçekleştirdiklerini söyledi. 17 yıldır da burada hizmet verdiğini belirten Sarıkaya, "600 liralık tostumuz özel, şefin tavsiyesi dediğimiz tost.

Pastırması, sucuğu, kaşarı, eski kaşar, yeni kaşarı, ezine peyniri, yumurtası, kavurması, dolu dolu 650 grama yakın bir ağırlığı var. Gayet tercih edilen bir tost. Yoğun talep görüyor. Fiyattan dolayı belki tepki görülür ama öyle bir şey yok. Yenildiği zaman gerçekten diyor ki buna tost demeyin bunun adı tost değil. Bu, çok farklı bir şey. Biz de buna tost demiyoruz, şefin tavsiyesi diyoruz" dedi.

 

En düşük tostun 150 lira olduğunu aktaran Sarıkaya, "Her bütçeye uygun tostumuz var. Bir kişi rahatlıkla doyabiliyor, gün boyu devam ediyor o toklukla. Beni farklı yapan nostalji köşemdir. Tarihten gelen bir merak, çok eskileri severim. Babayla beraber 2008 yılında başladık. Farklı bir sektördeydim. İşimiz rast gitmedi. Rabbim dedi dal değiştirin. Rızkınız öbür taraftadır, farklı bir yerdedir. Biz de işimiz rast gitmedi o yüzden farklı bir sektöre atıldık. Biz buraya geldiğimiz zaman ne tostçu ne çiğköfteci yok. İlk açan biziz. Siirt'in ilk çiğköfte salonu açan benim. Tostlar da dana sucuk özel yapım. Kayseri'de yaptırıyoruz. Dana sucuk ama dananın hepsi değil. Sırt eti, antrikot dediğimiz sucuklar kullanılıyor. Çok şükür müşteri potansiyelimiz var" diye konuştu.

Dükkanında müzesi olduğunu dile getiren Sarıkaya, "Bir müzeye gittiğiniz zaman el atamıyorsunuz. Ben de buraya bu kadar önem veriyorum. Bunlar benim için çok değerli. Buraya gelen müşterilerimiz tost yemeye ve ayrıca da açık hava müzesini ziyarete geliyorlar. Video, fotoğraflar çekenler oluyor. Burada 100-300 yıllık malzemeler var'' şeklinde konuştu.

