Fiyatı kadar ağırlığı da konuşuluyor: Siirt’te yarım kiloluk dev tost! Talebe yetişemiyorlar

En düşük tostun 150 lira olduğunu aktaran Sarıkaya, "Her bütçeye uygun tostumuz var. Bir kişi rahatlıkla doyabiliyor, gün boyu devam ediyor o toklukla. Beni farklı yapan nostalji köşemdir. Tarihten gelen bir merak, çok eskileri severim. Babayla beraber 2008 yılında başladık. Farklı bir sektördeydim. İşimiz rast gitmedi. Rabbim dedi dal değiştirin. Rızkınız öbür taraftadır, farklı bir yerdedir. Biz de işimiz rast gitmedi o yüzden farklı bir sektöre atıldık. Biz buraya geldiğimiz zaman ne tostçu ne çiğköfteci yok. İlk açan biziz. Siirt'in ilk çiğköfte salonu açan benim. Tostlar da dana sucuk özel yapım. Kayseri'de yaptırıyoruz. Dana sucuk ama dananın hepsi değil. Sırt eti, antrikot dediğimiz sucuklar kullanılıyor. Çok şükür müşteri potansiyelimiz var" diye konuştu.