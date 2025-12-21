Otomatik vites arabayı park ederken yapılan o hata şanzımanı bitiriyor

"P" MODU BİR FREN DEĞİLDİR

Sürücülerin en büyük yanılgısı, vites kolundaki "P" (Park) konumunun aracı sabitleyen bir fren sistemi olduğunu sanmalarıdır. Oysa P modu, şanzımanın çıkış miline geçen metal bir pimden ibarettir. Bu pim, yaklaşık bir serçe parmağı kalınlığındadır ve görevi, aracın tekerleklerinin dönmesini mekanik olarak engellemektir.

Siz aracı durdurup, ayağınız frendeyken vitesi doğrudan P'ye alır ve sonra freni bırakırsanız, aracın 1.5 - 2 tonluk ağırlığı o küçük metal pimin üzerine biner. Eğer araç eğimli bir yoldaysa, yük daha da artar. Daha sonra el frenini çekseniz bile iş işten geçmiştir; çünkü yük çoktan şanzımana binmiştir. Tekrar araca binip vitesi P'den D'ye veya R'ye almaya çalıştığınızda, vites kolunun çok sertleştiğini fark edersiniz ve alt takımdan "KÜT" diye metalik bir kopma sesi gelir. İşte o ses, sıkışan metal pimin zorla yerinden çıkarken attığı çığlıktır. Bu işlem her tekrarlandığında, şanzıman dişlilerinde mikronluk boşluklar oluşur ve zamanla vuruntulu geçişler başlar.