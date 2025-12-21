Menü Kapat
Hemen soyadınızı listede arayın! 73 kişiden biri olabilirsiniz

Aralık 21, 2025 12:03
1
Türkiye'de en çok kullanılan soyadları

Soylarını pek çok kişi nesiller boyu taşıyor. Kimileri 1934 yılında kabul edilen kanundan bu yana devam ederken kimilerinin tarihi ise daha yeni. Ancak bazı soy isimleri var ki Türkiye’de oldukça sık kullanılıyor. Özellikle biri var ki her 73 kişiden biri bu soyadını taşıyor. İşte Türkiye’nin en çok kullanılan soy isimleri…

2
Türkiye'de en çok kullanılan soyadları

Soyadları seçilirken pek çok kişi kendi özelliklerine göre bir isim seçmiş. Kimisi kaya gibi kimisi demir, kimisi çelik gibi sağlam olduğunu ifade etmek istemiş, kimileri ise hiçbir zorluktan yılmadığını soyadında herkese göstermeyi hedeflemiş. Tüm bunların neticesinde ise özellikle bazı soy isimleri yurt genelinde popüler hale gelirken, yüz binlerce hatta bir milyonun üzerindeki kişinin aynı soyadını taşıdığı görüldü. İşte Türkiye’nin en popüler soy isimleri ve bu isimlere sahip olan kişi sayıları…

3
Türkiye'de en çok kullanılan soyadları

TÜRKİYE’DE EN ÇOK KULLANILAN SOYADLARI

10 NUMARA

Özdemir 552 bin 684

4
Türkiye'de en çok kullanılan soyadları

9 NUMARA

Aydın 577 bin 350

5
Türkiye'de en çok kullanılan soyadları

8 NUMARA

Öztürk 583 bin 451

6
Türkiye'de en çok kullanılan soyadları

7 NUMARA

Yıldırım 661 bin 503

7
Türkiye'de en çok kullanılan soyadları

6 NUMARA

Şahin 683 bin 206

8
Türkiye'de en çok kullanılan soyadları

5 NUMARA

Yıldız 690 bin 153

9
Türkiye'de en çok kullanılan soyadları

4 NUMARA

Çelik 710 bin 598

10
Türkiye'de en çok kullanılan soyadları

3 NUMARA

Demir 864 bin 643

11
Türkiye'de en çok kullanılan soyadları

2 NUMARA

Kaya 888 bin 828

12
Türkiye'de en çok kullanılan soyadları

1 NUMARA

Yılmaz 1 milyon 171 bin

