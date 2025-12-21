Hemen soyadınızı listede arayın! 73 kişiden biri olabilirsiniz

Soyadları seçilirken pek çok kişi kendi özelliklerine göre bir isim seçmiş. Kimisi kaya gibi kimisi demir, kimisi çelik gibi sağlam olduğunu ifade etmek istemiş, kimileri ise hiçbir zorluktan yılmadığını soyadında herkese göstermeyi hedeflemiş. Tüm bunların neticesinde ise özellikle bazı soy isimleri yurt genelinde popüler hale gelirken, yüz binlerce hatta bir milyonun üzerindeki kişinin aynı soyadını taşıdığı görüldü. İşte Türkiye’nin en popüler soy isimleri ve bu isimlere sahip olan kişi sayıları…