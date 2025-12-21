Hemen soyadınızı listede arayın! 73 kişiden biri olabilirsiniz

Kategoriler
Soylarını pek çok kişi nesiller boyu taşıyor. Kimileri 1934 yılında kabul edilen kanundan bu yana devam ederken kimilerinin tarihi ise daha yeni. Ancak bazı soy isimleri var ki Türkiye’de oldukça sık kullanılıyor. Özellikle biri var ki her 73 kişiden biri bu soyadını taşıyor. İşte Türkiye’nin en çok kullanılan soy isimleri…
Soyadları seçilirken pek çok kişi kendi özelliklerine göre bir isim seçmiş. Kimisi kaya gibi kimisi demir, kimisi çelik gibi sağlam olduğunu ifade etmek istemiş, kimileri ise hiçbir zorluktan yılmadığını soyadında herkese göstermeyi hedeflemiş. Tüm bunların neticesinde ise özellikle bazı soy isimleri yurt genelinde popüler hale gelirken, yüz binlerce hatta bir milyonun üzerindeki kişinin aynı soyadını taşıdığı görüldü. İşte Türkiye’nin en popüler soy isimleri ve bu isimlere sahip olan kişi sayıları…
TÜRKİYE’DE EN ÇOK KULLANILAN SOYADLARI
10 NUMARA
Özdemir 552 bin 684
9 NUMARA
Aydın 577 bin 350
8 NUMARA
Öztürk 583 bin 451
7 NUMARA
Yıldırım 661 bin 503
6 NUMARA
Şahin 683 bin 206
5 NUMARA
Yıldız 690 bin 153
4 NUMARA
Çelik 710 bin 598
3 NUMARA
Demir 864 bin 643
2 NUMARA
Kaya 888 bin 828
1 NUMARA
Yılmaz 1 milyon 171 bin