12°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Banu İriç

Ucuz hamsiye veda: Beklenen soğuklar gelmedi, balık rotayı değiştirdi

Sezon başında uygun fiyatıyla yüzleri güldüren hamsi hava sıcaklıklarının beklenen derecede düşmemesiyle rotayı başka yöne değiştirdi. Fiyatlar yükselişe geçerken bu defa pazar tezgahlarında yerini istavrite bıraktı.

Aralık ayının sonuna gelinmesiyle beklenen soğuk hava bir türlü gelmedi. Deniz sıcaklıklarının da düşmemesiyle hamsi 'de yönünü Gürcistan'a çevirdi. Tezgahlarda fiyatlar yükselişe geçerken hamsinin yeri istavrite kaldı.

Ucuz hamsiye veda: Beklenen soğuklar gelmedi, balık rotayı değiştirdi

HAMSİDE BOLLUK BİTTİ

Balıkçı Ramazan İbiş, 1 Eylül'de başlayan sezonda hamsinin başlangıçta bol olduğunu ancak iklim şartları nedeniyle durumun değiştiğini söyledi. İbiş, "Sezonda hamsi boldu ancak palamut az miktarda oldu. 2 aydan beri iklim şartlarının değişmesinden kaynaklı havaların sıcak gitmesine bağlıyoruz işi. Hamsi boldu, Gürcistan'a geçti. Azaldı ve şu an az miktarda geliyor. Bir kısım dondurulmuş hamsi var, bir kısım taze hamsi var. Hamsi şu an tezgahlarda az bulunuyor, iki ay önceki bolluk yok" dedi.

Ucuz hamsiye veda: Beklenen soğuklar gelmedi, balık rotayı değiştirdi

FİYATLAR 250 LİRAYI BULDU

İbiş, hamsinin yokluğunun fiyatını etkilemediğini de belirterek, "Hamsinin azalması fiyatını etkilemedi. Az olmasına rağmen fiyatı 200-250 lira bandında seyrediyor. Dondurulmuş balıklar 100 liraya kadar düşüyor. İstavrit bol ve ucuz olduğu için daha çok rağbet görüyor" diye konuştu.
Tezgahların şu anki hakimi olan istavrit ve uskumrunun yanında hamsinin ilerleyen aylarda tekrar artacağını ifade eden İbiş, "Ocak ve şubat aylarında havaların soğumasıyla sular da soğuyacak. Hamsinin tekrar bollaşmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Hamsiyi çok sevdiğini ancak yokluğunda yerini istavrite bıraktığını dile getiren Celaleddin Avcı ise, "İstavriti tercih ediyorum, taze ve günlük çıktığı için. 15 gün önce hamsiye epey alışmıştık ve yiyorduk. Hamsiyi de çok seviyoruz ancak şu anda istavrit gündemde, istavriti tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.

