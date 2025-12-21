2026 bütçesi TBMM'de kabul edildi! Bütçeye yumruklu kavga gölge düşürdü

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanıp oylama sürecine geçileceği sıra milletvekilleri arasında kavga çıktı.

Bütçe oylaması öncesinde çıkan kavga AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile CHP Grup Başkan Vekili Mustafa Emir arasında yaşanan gerilim, diğer vekillerin de katıldığı bir kavgaya dönüştü.

MİLLETVEKİLLERİ YUMRUKLAŞTI

Varank ile Emir arasında yaşanan gerilime diğer vekilleri de dahil olunca AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında yumruk yumruğa bir görüntü çıktı.

BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

Kavga sırasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Birleşime 5 dakika ara veriyoruz." duyurusu yaparken Meclis çatısı altındaki gergin anlar yaklaşık 10 dakika sürdü.

GERİLİM YATIŞTI, BÜTÇE KABUL EDİLDİ

Milletvekillerinin adeta birbirine girdiği kavga, partilerin grup başkan vekillerinin tarafları yatıştırmasıyla sona erdi.

Kavganın ardından yapılan oylama sonucunda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda 249 ret oyuna karşılık 320 oyla kabul kabul edildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 22 Aralık saat 14.00’te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

MUSTAFA VARANK: ÖZGÜR ÖZEL'İN GÖRÜNTÜLERİNDEN TÜRKİYE UTANDI

Meclis'teki kavganın taraflarından AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, gerilimden önceki bütçe görüşmelerindeki konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve bazı milletvekillerinin, Tunceli'de Kamer Genç'in mezarı başında rakı içtiği görüntülülerle ilgili "Özgür Özel ve arkadaşlarının verdiği görüntülerden Türkiye utandı" dedi. Varank'ın olayla ilgili değerlendirmesi CHP sıralarından tepki aldı.

"ÖZGÜR BEY'İN RAKI VAADİNİ HİÇBİRİMİZ ANLAMADIK"

Varank konuşmasında şu ifadeleri de kullandı: "Geçtiğimiz yıl rakıyla ilgili de büyük bir vaatte bulunmuştu. Açık söyleyeyim o zaman Özgür Bey'in niyetini hiçbirimiz anlamadık. Meğer onun da bir çılgın projesi varmış. Meğer mezar başındaki anma programı için rakının derdine düşmüş.

"ÖLÜYE DE Mİ SAYGINIZ YOK?"

Tarihçi Murat Bardakçı'nın ‘bana Ayyaşlar Bayramını hatırlattı' dediği, Özgür Özel ve arkadaşlarının verdiği görüntülerden kendileri değil ama emin olun tüm Türkiye utandı. Hadi diriden utanmıyorsunuz; yahu ölüye de mi hiç saygınız yok?

Bir mezarın başında, kocaman 'Ruhuna Fatiha' yazısının önünde kadeh tokuşturulmayacağını bilmiyor musunuz? Bu milletin değerlerine bu kadar mı yabancısınız? O hayran olduğunuz Antonio Costa var ya, emin olun ona sorsanız, bir Portekizli olarak o bile böyle bir saygısızlığı ayıplardı. Gerçi pardon, onunla görüşemediniz. Ama sokaktan herhangi birini çevirip sorsanız sizi zaten uyarırdı. Ayıptır. Utanın biraz."