Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa yine kazandı: 10 maçlık galibiyet serisi!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Aston Villa, Manchester United'ı mağlup etti ve 10 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Ayrıca da İngiltere temsilcisi, bu sonuçla birlikte Premier Lig'deki zirve ısrarını da devam ettirdi.

Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa yine kazandı: 10 maçlık galibiyet serisi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
22.12.2025
saat ikonu 00:09
|
GÜNCELLEME:
22.12.2025
saat ikonu 00:09

Aston Villa, Premier Lig'in 17. haftasında Manchester United'ı 2-1 ile geçti. Ev sahibinin zafer golleri Morgan Rogers'dan (45, 57) gelirken, konuk United ise tek sayısını 45+3'te Matheus Cunha ile buldu. Bu skorla birlikte Unai Emery'nin öğrencileri, 36 puana ulaştı ve lig tablosunda 3. sıradaki yerini korudu.

Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa yine kazandı: 10 maçlık galibiyet serisi!

ASTON VILLA KADIKÖY'E GELECEK

Lider Arsenal'in 3 puan gerisinde zirve savaşında olan Aston Villa, 10 maçlık galibiyet serisiyle dikkat çekti! İlave olarak da İngiltere ekibi, 22 Ocak 2026 tarihinde Kadıköy deplasmanına çıkacak. Halihazırda 15 puan ile Avrupa Ligi'nde de üçüncü basamakta olan Birmingham temsilcisi, Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi ve lider olarak üst tura yükselmeyi hedefleyecek.

Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa yine kazandı: 10 maçlık galibiyet serisi!

ASTON VILLA'NIN KADRO DEĞERİ NE KADAR?
Ada ekibinin güncel piyasa değeri, 519.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
