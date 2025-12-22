Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa yine kazandı: 10 maçlık galibiyet serisi!

Aston Villa, Premier Lig'in 17. haftasında Manchester United'ı 2-1 ile geçti. Ev sahibinin zafer golleri Morgan Rogers'dan (45, 57) gelirken, konuk United ise tek sayısını 45+3'te Matheus Cunha ile buldu. Bu skorla birlikte Unai Emery'nin öğrencileri, 36 puana ulaştı ve lig tablosunda 3. sıradaki yerini korudu.

ASTON VILLA KADIKÖY'E GELECEK

Lider Arsenal'in 3 puan gerisinde zirve savaşında olan Aston Villa, 10 maçlık galibiyet serisiyle dikkat çekti! İlave olarak da İngiltere ekibi, 22 Ocak 2026 tarihinde Kadıköy deplasmanına çıkacak. Halihazırda 15 puan ile Avrupa Ligi'nde de üçüncü basamakta olan Birmingham temsilcisi, Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi ve lider olarak üst tura yükselmeyi hedefleyecek.