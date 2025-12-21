Emre Belözoğlu'ndan çarpıcı Galatasaray istatistiği: 18'e 0!

Kategoriler
Emre Belözoğlu, Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile bugüne kadar 5 kez rakip oldu ama ne gol atabildi ne de puan alabildi. Ayrıca da Emre Belözoğlu'nun takımları, Galatasaray karşısında tam -18 averaja ulaştı.
Başakşehir 0-7 Galatasaray
Galatasaray 1-0 Başakşehir
Ankaragücü 0-3 Galatasaray
Galatasaray 4-0 Antalyaspor
Galatasaray 3-0 Kasımpaşa
Kasımpaşa ile şu ana kadar 3 maça çıkan Emre Belözoğlu, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.