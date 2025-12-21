Menü Kapat
Mustafa Destici'den hükümete çağrı: Çocuk başına destek yetersiz, artırılsın

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, iş hayatında bulunan anneleri ve çocuk sahibi olan tüm kadınları yakından ilgilendiren konuda hükümete önemli bir çağrı yaptı. Destici, çalışan kadınlar için kreş zorunluluğunun getirilmesini ve çocuk başına desteğin de en az 5 bin TL olması gerektiğini söyledi. Destici ayrıca yasal olanlar da dahil tüm bahis oyunlarının kaldırılmasını savundu.

Mustafa Destici'den hükümete çağrı: Çocuk başına destek yetersiz, artırılsın
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bereketler Toplantı Salonu'nda düzenlenen BBP Denizli İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada gençlere ve çocuklara sahip çıkmanın önemine değinerek Alperen Ocaklarının parti açısından kıymetli olduğunu söyledi.

"TÜM BAHİS OYUNLARI KALDIRILMALI"

Türkiye'de yasa dışı bahis ve kumarın büyük bir toplumsal sorun haline geldiğini ifade eden Destici, yasal olanlar da dahil tüm bahis oyunlarının kaldırılması gerektiğini savundu.

Mustafa Destici'den hükümete çağrı: Çocuk başına destek yetersiz, artırılsın

Destici, Türkiye'de doğurganlık oranının hızla düştüğünü, evliliğin ve çocuk sahibi olmanın teşvik edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

"ÇALIŞAN HER KADINIMIZA KREŞ İMKANI VERİLSİN"

Çalışan kadınların hayatının kolaylaştırılmasının önemine dikkati çeken Destici, "Bir kere çalışan her kadınımıza çocuğunu bırakabileceği bir kreş imkanı verilsin. Bütün kuruluşlarda kreş sorumluluğu olsun. Sayı bir kreşi kaldıramayacak düzeydeyse o zaman da kreş desteği versin devletimiz." dedi.

"ÇOCUK BAŞINA VERİLEN DESTEK EN AZ 5 BİN LİRA OLMALI"

Çocuk başına verilen desteklerin yetersiz olduğunu savunan Destici, bu desteğin en az 5 bin lira olması gerektiğini dile getirdi.

Kadınların çalışma hayatında esnek düzenlemelerle desteklenmesi gerektiğini belirten Destici, mesai saatlerinde esneklik sağlanmasını ve hafta sonu çalışmasının kaldırılmasını önerdi.

ASGARİ ÜCRET TEKLİFİNİ YİNELEDİ: 33 BİN 52 TL BİZİM TEKLİFİMİZ

Asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Destici, "Biz asgari ücretle ilgili de emekliyle ilgili de rakam söylerken ya da bir teklifte bulunurken bunu popülist bir yaklaşımla söylemiyoruz. Asgari ücret şu an 22 bin 104 lira. Bunun tam yüzde 50'sini aldığınızda 33 bin 52 lira yapıyor. Bizim BBP olarak asgari ücret teklifimiz budur." dedi.

Mustafa Destici'den hükümete çağrı: Çocuk başına destek yetersiz, artırılsın

TERÖRSÜZ TÜRKİYE: KARŞIMIZAKİ HAİNELRE GÜVENMİYORUZ

Terörsüz Türkiye hedefini desteklediklerini ancak terör örgütlerine güvenilemeyeceğini belirten Destici, "Biz devletimize, hükümetimize Cumhur İttifakı'mıza güveniyoruz. Ama biz karşımızdaki bu hainlere güvenmiyoruz. Neden? Çünkü bunların kendi iradeleri yok." ifadelerini kullandı.

Destici, AK Parti'nin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları kapsamında hazırladığı raporu TBMM Başkanlığına sunmasına ilişkin de "Açıkça AK Parti'yi tebrik ediyorum raporundan dolayı. Başından itibaren söylenenin arkasında durdu. Ne diyor? Kardeşim tümüyle silah bırakmalı. Tüm unsurlarıyla ve tüm unsurlarıyla kendini feshetmeden yasal bir adım atılamaz. Çok doğru ve alkışlanacak bir duruş." değerlendirmesinde bulundu.

Kongrede mevcut başkan İsmail Karateke, görevini Selman Yeniçulha'ya devretti. Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ve AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da katıldı.


