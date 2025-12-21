Fenerbahçe'de Milan Skriniar'dan camiaya mesaj: "İçimdeki ateşi yeniden buldum"

Fenerbahçe'de Milan Skriniar ile '10 Soru 10 Cevap' formatıyla içerik üretildi. Yıldız savunmacı, Türk mutfağından kendi hediye tercihlerine kadar pek çok şey anlattı.

İÇİMDEKİ ATEŞ VURGUSU

Fenerbahçe'deki ilk yılını değerlendiren Skriniar, sarı lacivertli forma altında hissettiklerini şu sözlerle anlattı: "Ben burada içimdeki ateşi tekrar bulduğumu düşünüyorum."

KAPTANLIK GURURU

Takım kaptanı olmanın kendisi için anlamını da paylaşan tecrübeli stoper, "Tek cümlede bir şey söylemek zor ama bununla gurur duyuyorum." dedi.

SÜTLAÇ SÜRPRİZİ

Röportajın eğlenceli bölümlerinden biri ise Türk mutfağıyla ilgiliydi. Skriniar, en sevdiği Türk yemeği sorusuna "Sütlaç. Tatlı olan kek. Sütlaç." cevabını verdi.

HEDİYE TERCİHLERİ

Türkiye'den sevdiklerine özel bir hediye alıp almadığı sorulan Skriniar, şu ana kadar yalnızca Fenerbahçe formaları ve kıyafetleri aldığını söyledi. Yıldız futbolcu ayrıca, çok kullandığı Türkçe kelimenin de "Nasılsın?" olduğunu belirtti.

KADIKÖY ATMOSFERİ

Kadıköy'de taraftar önünde oynamanın kendisi için çok özel olduğunu dile getiren yıldız oyuncu, "İnanılmaz bir duygu. Taraftarlarımız önünde oynamak gerçekten çok güzel çünkü bizi her zaman destekliyorlar." dedi.

ŞAMPİYONLUK

Mental motivasyonunun hala çok yüksek olduğunu vurgulayan Skriniar, "En iyisi olmak, daha iyisini yapmak ve her gün daha çok çalışmak için çok büyük bir motivasyonum var." ifadelerini kullandı. İlave olarak da 2026 yılı için en büyük dileğinin ne olduğu sorusuna ise net bir cevap verdi ve "Tabii ki şampiyon olmak." sözlerini sarf etti.

TARAFTARA MESAJI

Röportajın sonunda Fenerbahçe taraftarına seslenen Milan Skriniar, şu mesajı paylaştı: "Bütün Fenerbahçe taraftarına mutlu yıllar. Umarım ve biliyorum ki hep beraber mükemmel anılarımız olacak. Size ihtiyacımız var. Hadi bu işi bitirelim!"