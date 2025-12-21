İsveç'te Stockholm Camisi'ne çirkin saldırı! Kur'an'ı kurşunlayıp zincirlediler! Üzerine amaçlarını yazdılar

Kategoriler
İsveç'te Stockholm Camisi'ne ırkçı saldırı düzenlendi. Cami yönetimi çirkin olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada caminin yakınındaki merdivenlerin korkuluklarına, üzerinde 6 kurşun deliği bulunan Kur'an-ı Kerim zincirlendiği belirtildi.
Başkent Stockholm'deki caminin başkanı Mahmud el-Halefi, yaptığı açıklamada, İslam karşıtı ve ırkçı saldırıların gün geçtikçe arttığına işaret ederek, polisin inceleme başlattığını ve olayın Müslüman toplumunda büyük tepkiyle karşılandığını söyledi.
Halefi, saldırıyı kınadıklarını belirterek "Camiye çıkan merdivenlerin yanındaki korkuluğa zincirlenmiş bir Kur’an-ı Kerim ve üzerinde 6 adet kurşun deliği vardı." dedi.
Halefi ayrıca "Kur’an-ı Kerim’in üzerine Arapça ve İsveççe yazılmış 'Ziyaret için teşekkürler ama artık eve dönme zamanı' ifadeleri yer alıyor." sözleriyle saldırıyla ilgili ayrıntıları açıkladı.
"Bu mesajı Müslümanları hedef alan açık bir ırkçı söylem olarak algıladık." diyen Halefi "Olay, İsveç’te son dönemde artış gösteren İslam karşıtı provokasyonlar ve nefret suçlarının yaşandığı bir dönemde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.