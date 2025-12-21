Adıyaman'da arkadaşların balık tutma etkinliği kötü bitti! Tekne alabora oldu: 1 kişi kayıp

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 5 arkadaş bindikleri tekneyle Atatürk Baraj göletine açıldı. Balık tutmak için baraja açılan arkadaşların bindiği tekne bir süre sonra alabora oldu.

4 KİŞİ KIYIYA ÇIKMAYI BAŞARDI

Teknede bulunan 4 arkadaş kendi imkanları ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarken 30 yaşlarında olduğu öğrenilen Fatih Çakır ise su içerisinde kayboldu.

KAYBOLAN KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Durum üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ekipleri ve polis dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekipler, suda kaybolan Çakır’ın bulunması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.