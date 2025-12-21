Adıyaman'da arkadaşların balık tutma etkinliği kötü bitti! Tekne alabora oldu: 1 kişi kayıp

Kategoriler
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 5 arkadaş bindikleri tekneyle Atatürk Baraj göletine açıldı. Balık tutmak için baraja açılan arkadaşların bindiği tekne bir süre sonra alabora oldu.
Teknede bulunan 4 arkadaş kendi imkanları ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarken 30 yaşlarında olduğu öğrenilen Fatih Çakır ise su içerisinde kayboldu.
Durum üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ekipleri ve polis dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekipler, suda kaybolan Çakır’ın bulunması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.