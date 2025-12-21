Menü Kapat
Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Süper Lig'in ilk yarısı sona eriyor

Galatasaray - Kasımpaşa maçı canlı nereden izlenir sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Süper Lig'in 17. haftası kapsamında oynanacak olan kritik karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Taraftarların gündeminde Galatasaray - Kasımpaşa maçı şifresiz mi, hangi kanalda gibi sorular yer alıyor. Galatasaray - Kasımpaşa maçının canlı yayın bilgileri duyuruldu.

Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Süper Lig'in ilk yarısı sona eriyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.12.2025
19:45
|
GÜNCELLEME:
21.12.2025
19:45

bugün kapsamında ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmada hakem Alper Akarsu düdük çalacak. Akarsu'nun yardımcılıklarını ise Mehmet Salih Mazlum ve Suat Göz yapacak.

Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Süper Lig'in ilk yarısı sona eriyor

TFF tarafından yapılan duyuruda karşılaşmanın dördüncü hakeminin Muhammet Ali Metoğlu, VAR hakeminin ise Sarper Barış Saka olacağı bilgisi yer aldı. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Galatasaray - Kasımpaşa maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Süper Lig'in ilk yarısı sona eriyor

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE NEREDEN?

RAMS Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Kasımpaşa maçı açıklanan bilgilere göre 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 39 puan toplayan sarı-kırmzılılar hem maç eksiği hem de averaj farkı nedeniyle ligde 2. sırada yer alıyor.

Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Süper Lig'in ilk yarısı sona eriyor

Galatasaray, Kasımpaşa maçından galibiyet veya beraberlik alırsa ligin ilk yarısını 1. sırada tamamlayacak.

Kasımpaşa ise bu sezon 16 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 malubiyet aldı. 15 puan toplayan Kasımpaşa ligde 14. sırada bulunuyor.

Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Süper Lig'in ilk yarısı sona eriyor

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Kasımpaşa maçı şifresiz olarak yayınlanmayacak. Karşılaşmanın şifresiz yayıncısı bulunmuyor. Maçı canlı olarak takip etmek isteyen taraftarların beIN Sports aboneligi bulunması gerekiyor.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftası kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Kasımpaşa maçı açıklanan bilgilere göre saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Süper Lig'in ilk yarısı sona eriyor

GALATASARAY - KASIMPAŞA SON 10 MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanan son 10 maçta sarı-kırmızılıların 5 galibiyet ile üstünlüğü bulunuyor. Bu karşılaşmadalarda Kasımpaşa 2 galibiyet alırken, iki takım arasında oynanan 3 maç ise beraberlik ile sonuçlandı.

Galatasaray - Kasımpaşa arasında oynanan son 10 maçın tarihi ve sonuçları şöyle:

2 Mart 2025 | Kasımpaşa 3:3 Galatasaray

28 Eylül 2024 | Galatasaray 3:3 Kasımpaşa

17 Mart 2024 | Kasımpaşa 3:4 Galatasaray

3 Kasım 2023 | Galatasaray 2:1 Kasımpaşa

11 Mart 2023 | Galatasaray 1:0 Kasımpaşa

11 Eylül 2022 | Kasımpaşa 2:3 Galatasaray

20 Ocak 2022 | Galatasaray 1:3 Kasımpaşa

29 Ağustos 2021 | Kasımpaşa 2:2 Galatasaray

14 Şubat 2021 | Galatasaray 2:1 Kasımpaşa

4 Ekim 2020 | Kasımpaşa 1:0 Galatasaray

