Mustafa Destici asgari ücret için net rakam verdi! Komisyona 'denge' çağrısında bulundu

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de ilk düzeltilmesi gereken meselelerden birinin "vergi" olduğununa dikkat çeken Destici, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması, hiç kazanmayandan ise vergi alınmaması gerektiğini söyledi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN RAKAM VERDİ

Henüz belirlenmeye 2026 yılında uygulanacak olan asgari ücrete ilişkin de konuşan Destici, "Bu yıl enflasyon yüzde 30'un üzerinde gerçekleşecek. Dolayısıyla da asgari ücrete yüzde 50 zam yapılmalı ve asgari ücret 33 bin 52 lira olarak ilan edilmelidir." dedi.

KOMİSYONDA DENGE SAĞLANMALI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda asgari ücretlileri temsil eden kimsenin bulunmadığını aktaran Destici, komisyonda işçi ve işveren arasında denge sağlanmadığı takdirde işçilerin lehine bir karara ulaşılmasının zor olduğunu belirtti.