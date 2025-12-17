Menü Kapat
13°
 Baran Aksoy

Mustafa Destici asgari ücret için net rakam verdi! Komisyona 'denge' çağrısında bulundu

Yeni asgari ücretin belirlenmesi için komisyon ikinci toplantısını 18 Aralık'ta gerçekleştirecek. Yeni asgari ücret için siyasilerin ve ekonomistlerin tahminleri yakında takip edilirken BBP lideri Mustafa Destici'den yeni bir çıkış geldi. Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması gerektiğini söyleyen Destici, net rakam da verdi. İşte detaylar...

Mustafa Destici asgari ücret için net rakam verdi! Komisyona 'denge' çağrısında bulundu
lideri , partisinin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Mustafa Destici asgari ücret için net rakam verdi! Komisyona 'denge' çağrısında bulundu

Türkiye'de ilk düzeltilmesi gereken meselelerden birinin "" olduğununa dikkat çeken Destici, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması, hiç kazanmayandan ise vergi alınmaması gerektiğini söyledi.

Mustafa Destici asgari ücret için net rakam verdi! Komisyona 'denge' çağrısında bulundu

ASGARİ ÜCRET İÇİN RAKAM VERDİ

Henüz belirlenmeye 2026 yılında uygulanacak olan asgari ücrete ilişkin de konuşan Destici, "Bu yıl yüzde 30'un üzerinde gerçekleşecek. Dolayısıyla da asgari ücrete yüzde 50 zam yapılmalı ve 33 bin 52 lira olarak ilan edilmelidir." dedi.

Mustafa Destici asgari ücret için net rakam verdi! Komisyona 'denge' çağrısında bulundu

KOMİSYONDA DENGE SAĞLANMALI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda asgari ücretlileri temsil eden kimsenin bulunmadığını aktaran Destici, komisyonda işçi ve işveren arasında denge sağlanmadığı takdirde işçilerin lehine bir karara ulaşılmasının zor olduğunu belirtti.

