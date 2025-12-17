Menü Kapat
TGRT Haber
13°
Yaşam
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Kemal Sunal'ın Propaganda filmi gerçek oldu! Mahalle tel örgülerle ikiye bölündü: Kimse ne yapacağını bilmiyor

Kemal Sunal'ın tel örgüsüyle ikiye bölünen bir köyün hikayesini anlattığı Propaganda filmindeki olay gerçek oldu. Kayseri'de bulunan bir mahalle tel örgülerle ikiye bölündü, camiye, markete gitmek isteyen vatandaşlar kilometrelerce yol katetmek zorunda kalıyor. Ne olduğunu anlamayan vatandaşlar durumun acilen çözülmesini talep ediyor.

'ye 28 kilometre uzaklıktaki Sarımsaklı Mahallesinde yaşanan olay akıllara Kemal Sunal'ın Propaganda filmini getirdi. Demir yolları tarafından mahallenin ortasından geçen tren raylarındaki güvenliğin sağlanması için tel örgülerle ikiye bölündü. Mahalle sakinleri ne olduğunu anlamazken, camiye, markete gitmek için 5 kilometreden fazla yol gitmek zorunda kalıyor. Duruma tepki gösteren mahalleli uygulamadan vazgeçilmesini veya üst geçit yapılmasını talep ediyor.

Kemal Sunal'ın Propaganda filmi gerçek oldu! Mahalle tel örgülerle ikiye bölündü: Kimse ne yapacağını bilmiyor

"İLGİNÇ BİR UYGULAMA YAPILMIŞ"

Mahalleyi ziyaret eden Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Kayseri'nin hemen kenarında mesire alanı olan Sarımsaklı'da ilginç bir uygulama yapılmış. Tıpkı yüzyıl önce Türkiye'nin Güneydoğu sınırında köyü ikiye bölüp bir tarafın Irak'ta bir Türkiye'de kalması gibi şuanda da Sarımsaklı Mahallesi ikiye bölünmüş. Kuzey sarımsaklı ve güney sarımsaklı. Devlet demir yolları bir gece vakti bu tel örgüyü çekerek mahalleyi bölmüş. Çarşı ve cami diğer tarafta. İnsanlar karayoluna bile ulaşmak için diğer tarafa 5 kilometre yol yapacaklar. Ekmek almak için 5 kilometre yol yapacaklar. Bir çalışma yapılırken fizibilite çalışmasını yapar. "Ne yapılacaksa onu yapayım" denir. Bu insanlara eziyetten başka bir şey değil. Bunun derhal sonlandırılması lazım" dedi.

Kemal Sunal'ın Propaganda filmi gerçek oldu! Mahalle tel örgülerle ikiye bölündü: Kimse ne yapacağını bilmiyor

"ARACI OLMAYAN 5 KİLOMETRE YOL GİDİYOR"

Mahalle Muhtarı Can Öcal da, "Vatandaşımız her yer kapandığı için ne sağa geçebiliyor, ne sola. Yerleşim alanı arkada kalıyor. Yaşlılarımız, hastalarımız ne markete gidebiliyor ne de camiye gidebiliyor. Aracı olmayan 5 kilometre yol geçecek. Halk ne yapacağını düşünüyor. KASKİ geldi, her yeri batırıp bıraktı. Halkımız içme suyu içemiyor. Bizim halkımıza bütün kurumlar olarak kastınız nedir. biz bunu öğrenmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kemal Sunal'ın Propaganda filmi gerçek oldu! Mahalle tel örgülerle ikiye bölündü: Kimse ne yapacağını bilmiyor

"HİÇBİR ŞEY ANLAMADIK"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Gökçen de, "Ben 70 senedir buradayım. Burası hep açıktı ama şimdi kapattılar. Ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Bütün halk mağdur. Köyümüzde genç yok, hep ihtiyar var. Onlarda camiye gidemiyor. Camiye gitmek için evimden çıkıyorum ve en az 4-5 kilometre yürümem gerekiyor" diye konuştu.

Kemal Sunal'ın Propaganda filmi gerçek oldu! Mahalle tel örgülerle ikiye bölündü: Kimse ne yapacağını bilmiyor

KEMAL SUNAL'IN FİLMİ AKILLARA GELDİ

Öte yandan, mahallede yaşanan olay Kemal Sunal'ın oynadığı bir tel örgüsüyle ikiye bölünen bir köyün bu sınırla birlikte sosyal, duygusal ve manevi olarak da ikiye bölünmesinin ardından yaşanan dokunaklı hikayeyi anlatan Propaganda filmini akıllara getirdi.

