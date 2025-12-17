İkinci el araç alacaklar dikkat! Piyasa buz kesti: Ortalama fiyat 1 milyon 101 bin TL

Elektrikli otomobiller ise yüzde 6 ile en düşük yıllık fiyat artışını gösteren grup olarak kaydedildi. Ortalama fiyatlar, benzin türünde 1 milyon 342 bin, benzin & LPG türünde 589 bin 148, dizelde 1 milyon 78 bin, hibrit türünde 2 milyon 413 bin ve elektrikli araçlarda 3 milyon 448 bin lira seviyesinde gerçekleşti.

