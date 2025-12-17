Menü Kapat
13°
İkinci el araç alacaklar dikkat! Piyasa buz kesti: Ortalama fiyat 1 milyon 101 bin TL

Aralık 17, 2025 15:12
1
İkinci el otomobil

İkinci el otomobil piyasasında talep düşerken satış süreleri uzadı. sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezinin (BETAM) hazırladığı kasım ayı "Otomobil Piyasası Görünümü" raporunu paylaştı.

2
ikinci el otomobil

Yapılan açıklamaya göre, BETAM tarafından sahibinden.com verileri kullanılarak hazırlanan raporda, kasım ayındaki ikinci el otomobil piyasasına ilişkin gelişmeler analiz edildi. Buna göre, otomobil talep endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,1, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 azaldı.

 

3
Otomobil piyasası

Otomobil piyasasında canlılık göstergesi olarak kullanılan satılık otomobil ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren kapatılan ilan yaşı ise bir önceki aya kıyasla 0,7 gün uzayarak 20,7 oldu.

 

4
otomobil cari fiyatı

Enflasyonun etkisinden arındırılmış fiyatlarda yıllık bazda düşüş devam ederken, cari fiyatlarda artış gözlemlendi. Ortalama satılık otomobil cari fiyatı geçen yılın kasım ayına göre yüzde 22,4 artarak 1 milyon 101 bin lira seviyesine ulaştı.

5
otomobil fiyatları

Enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar ise aynı dönemde yüzde 6,6 azaldı. Reel fiyatlar bir önceki aya kıyasla ise yüzde 0,5'lik sınırlı bir artış gösterdi.
 

6
İkinci el araç alacaklar dikkat! Piyasa buz kesti: Ortalama fiyat 1 milyon 101 bin TL

ARAÇ SINIFLARI BAZINDA FİYATLAR

Fiyat artışları araç sınıfları bazında incelendiğinde, tüm sınıflarda yıllık artış görüldü. Yıllık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 26,6 ile B sınıfında gerçekleşirken, onu yüzde 25,6 ile D sınıfı, yüzde 25,3 ile de C sınıfı takip etti.
 

7
ikinci el araç

En düşük artış ise yüzde 21,7 ile E sınıfında kaydedildi. Ortalama fiyatlar B sınıfında 731 bin 740, C sınıfında 974 bin 458, D sınıfında 1 milyon 406 bin ve E sınıfında 2 milyon 266 bin lira oldu.
 

8
ikinci el otomobil

Rapora göre, 2004-2018 arasındaki eski model araçlar arasında en yüksek yıllık artış yüzde 16,2 ile 2014-2018 grubunda görülürken, en düşük artış yüzde 5,6 ile 2004-2008 grubunda yaşandı.
 

9
ARAÇ TALEBİ

ARAÇ TALEBİ DARALDI

Genç araç grubunda ise 2019 model araçlar yıllık yüzde 17 artışla öne çıkarken, 2024 model araçların fiyatı bir önceki aya göre yüzde 1,1 azalarak 2 milyon 23 bin lira seviyesine geriledi.
 

10
otomobil

TÜM YAKIT TÜRLERİNDE FİYAT YÜKSELDİ

Yakıt türüne göre incelendiğinde, ortalama otomobil fiyatı önceki yılın aynı ayına kıyasla tüm yakıt türlerinde yükseldi. En yüksek yıllık artış yüzde 20,4 ile benzinli araç grubunda yaşanırken, benzin & LPG grubunda artış yüzde 17,4, dizel grubunda yüzde 18,9, hibrit grubunda ise yüzde 15,1 oldu.
 

11
Elektrikli otomobiller

Elektrikli otomobiller ise yüzde 6 ile en düşük yıllık fiyat artışını gösteren grup olarak kaydedildi. Ortalama fiyatlar, benzin türünde 1 milyon 342 bin, benzin & LPG türünde 589 bin 148, dizelde 1 milyon 78 bin, hibrit türünde 2 milyon 413 bin ve elektrikli araçlarda 3 milyon 448 bin lira seviyesinde gerçekleşti.
 

12
Arz ve talep dengesi

Arz ve talep dengesinde ise kasım ayında daralma yaşandı. Otomobil talep endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 geriledi.

 

13
otomobil satışı

SATIŞLARDA DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Satılık otomobil ilan sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,9, satılan otomobil sayısı ise yüzde 8,7 azaldı. Bu gelişmelere bağlı olarak satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı 1,8 puan gerileyerek yüzde 21,2 seviyesine indi.

14
İkinci el araç alacaklar dikkat! Piyasa buz kesti: Ortalama fiyat 1 milyon 101 bin TL

