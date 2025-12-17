Menü Kapat
Magazin
 Dilek Ulusan

Oyunculuk kariyerini sonlandıran Şener Şen'den milyonluk anlaşma

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Şener Şen, geçtiğimiz yıllarda 61 yıllık oyunculuk kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı. 6 yıl boyunca oynadığı tiyatro oyununa da haziran ayında veda eden Şener Şen, bir gıda markasının yüzü olmak için tam 30 milyon TL aldı.

17.12.2025
17.12.2025
17.12.2025

Eşkıya, Züğürt Ağa, Kabadayı, Kibar Feyzo gibi dizilerde rol alan 61 yıl sürdürdüğü kariyerini bitirdiğini duyurmuştu. Şener Şen'den 30 milyonluk reklam anlaşması geldi.

ŞENER ŞEN'DEN 30 MİLYONLUK REKLAM ANLAŞMASI

14 yıl aradan sonra "Zengin Mutfağı" ile sahnelerine dönen ve tam 6 yıl boyunca kapalı gişe oynayan Şen, 10 Haziran'da artık tiyatro yapmayacağını duyurdu ve son kez sahneye çıktı.

Oyunculuk kariyerini sonlandıran Şener Şen'den milyonluk anlaşma

Şener Şen şimdi ise Türkiye'nin en büyük gıda markalarından biriyle yeni bir reklam anlaşması için masaya oturdu. Sabah'ın iddiasına göre usta oyuncu, bu anlaşma karşılığında 30 milyon TL aldı.

Oyunculuk kariyerini sonlandıran Şener Şen'den milyonluk anlaşma

Şener Şen yaptığı paylaşımda, "Zengin Mutfağı oyunumuz yaklaşık 7 yıldan sonra sona erdi. Başta seyircilerimiz olmak üzere birlikte çalıştığımız, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Genç arkadaşlarım Onay Kaya, Gizem Ergün, Kutay Sandıkçı, U. Arda Başkan’ın oyunun başarısında büyük katkıları oldu. Birikte çok güzel anılar biriktirdik.. Şimdi uzunca bir tatil zamanı… Yeni projelerde buluşmak dileğiyle.." dedi.

Oyunculuk kariyerini sonlandıran Şener Şen'den milyonluk anlaşma

