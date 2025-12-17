Oyunculuk kariyerini sonlandıran Şener Şen'den milyonluk anlaşma

Eşkıya, Züğürt Ağa, Kabadayı, Kibar Feyzo gibi dizilerde rol alan Şener Şen 61 yıl sürdürdüğü oyunculuk kariyerini bitirdiğini duyurmuştu. Şener Şen'den 30 milyonluk reklam anlaşması geldi.

ŞENER ŞEN'DEN 30 MİLYONLUK REKLAM ANLAŞMASI

14 yıl aradan sonra "Zengin Mutfağı" ile tiyatro sahnelerine dönen ve tam 6 yıl boyunca kapalı gişe oynayan Şen, 10 Haziran'da artık tiyatro yapmayacağını duyurdu ve son kez sahneye çıktı.

Şener Şen şimdi ise Türkiye'nin en büyük gıda markalarından biriyle yeni bir reklam anlaşması için masaya oturdu. Sabah'ın iddiasına göre usta oyuncu, bu anlaşma karşılığında 30 milyon TL aldı.

Şener Şen yaptığı paylaşımda, "Zengin Mutfağı oyunumuz yaklaşık 7 yıldan sonra sona erdi. Başta seyircilerimiz olmak üzere birlikte çalıştığımız, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Genç arkadaşlarım Onay Kaya, Gizem Ergün, Kutay Sandıkçı, U. Arda Başkan’ın oyunun başarısında büyük katkıları oldu. Birikte çok güzel anılar biriktirdik.. Şimdi uzunca bir tatil zamanı… Yeni projelerde buluşmak dileğiyle.." dedi.