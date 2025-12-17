Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Milyonlarca kişiye güzel haber: 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi borcu silinecek

1 Ocak 2016'dan önceye ait ödenmeyen 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi borcu silinecek. Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin yasalaşması bekleniyor. Düzenleme yılbaşından önce hayata geçirilebilir. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.12.2025
saat ikonu 12:59
|
GÜNCELLEME:
17.12.2025
saat ikonu 13:05

Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin yasalaşmasıyla, 1 Ocak 2016'dan önceye ait ödenmeyen 3,2 milyar liralık primi borcu silinecek.

Milyonlarca kişiye güzel haber: 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi borcu silinecek

İlerleyen günlerde Genel Kurulu'nun gündemine gelecek 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 'nin yasalaşmasıyla bazı genel sağlık sigortası primi borçlarına ilişkin düzenlemeye gidilecek.

Milyonlarca kişiye güzel haber: 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi borcu silinecek

1 MİLYON 477 BİN KİŞİ KAPSAM DAHİLİNDE

Bu düzenlemeyle, 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Böylece, 1 milyon 477 bin kişinin ödeyemediği 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi borcu silinecek.

Milyonlarca kişiye güzel haber: 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi borcu silinecek

Özellikle vatandaşların çeşitli nedenlerle ödeyemediği ya da ödemeyi unuttuğu düşük tutarlı alacaklardan vazgeçilecek bu düzenlemenin, yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İslam Memiş altın bombasını patlattı: Bu tarihte veda edeceğiz
Asgari ücret zammı tahminini yükseltti! İsa Karakaş canlı yayında kulis bilgisi paylaştı
ETİKETLER
#tbmm
#genel sağlık sigortası
#kanun teklifi
#11. Yargı Paketi
#Primi Borcu
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.