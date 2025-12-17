İslam Memiş altın bombasını patlattı: Bu tarihte veda edeceğiz

ALTIN İÇİN TABLO DEĞİŞEBİLİR

Altın hakkında değerlendirmede bulunan Memiş, "Şu sıralar 5900–6000 lira bandında oyalanıyor. Bu hafta ons ve gram altında sert dalgalanmalar görebiliriz. Ancak uzun vadeye baktığımız için kısa vadeli düşüşleri düşüş olarak görmüyoruz. Örneğin 5750 lira bizim için düşüş değildir. Zaten yılın bitmesine az kaldı, Noel tatili nedeniyle büyük oyuncular piyasadan çekiliyor. Dışsal bir gelişme olmazsa büyük bir hareket beklemiyoruz. Ancak bir savaş, saldırı ya da barış haberi gelirse tablo değişebilir" diyerek yatırımcıya seslendi.

