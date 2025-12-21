Menü Kapat
11°
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Aralık ayı enflasyonu ne zaman belli olacak? Merkez Bankası anketi paylaşıldı

Aralık ayı enflasyon beklentisi netleşti. Merkez Bankası tarafından paylaşılan 65 katılımcıyla gerçekleştirilen Piyasa Katılımcıları Anketi kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, 2025 Aralık ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Aralık ayı enflasyonu ne zaman belli olacak? Merkez Bankası anketi paylaşıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.12.2025
20:10
|
GÜNCELLEME:
21.12.2025
20:10

ayı verileri için geri sayım süreci başladı.

Özellikle memur ve emeklilerin gözü kulağı Türkiye İstatistik Kurumu () tarafından yapılacak duyuruya çevrildi.

Aralık ayı ile zam oranları da netlik kazanacak.

Aralık ayı enflasyonu ne zaman belli olacak? Merkez Bankası anketi paylaşıldı

2025 ARALIK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3’ünde kamuoyuna duyuruyor.

Ancak ayın üçünün hafta sonuna denk gelmesi halinde bir sonraki pazartesi günü açıklanıyor.

Bu kapsamda; Aralık ayı enflasyon oranı 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da ilan edilecek.

Aralık ayı enflasyonu ne zaman belli olacak? Merkez Bankası anketi paylaşıldı

ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 1,16 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,08’e geriledi.

Cari yılsonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 32,20’den yüzde 31,17’ye düştü.

TÜFE’de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,49’dan yüzde 23,35’e, 24 ay sonrası için de yüzde 17,69’dan yüzde 17,45’e indi.

Katılımcıların cari yılsonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 31,17 olarak belirlendi.

