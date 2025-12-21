Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray Fransız orta sahanın peşinde: Inter de istiyor!

Galatasaray'dan transferde Djaoui Cisse hamlesi geldi. Galatasaray yönetimi, Inter'in de takip ettiği 21 yaşındaki Fransız orta saha Djaoui Cisse için planlamalara başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Fransız orta sahanın peşinde: Inter de istiyor!
KAYNAK:
HT Spor
|
GİRİŞ:
21.12.2025
saat ikonu 20:26
|
GÜNCELLEME:
21.12.2025
saat ikonu 20:26

, 'de gözden çıkarılan Djaoui Cisse için kararı aldı. Halihazırda Inter gibi devler tarafından da gözetilen Fransız orta sahaya, Galatasaray'ın uzun vadeli planlarında öncelik verildi.

Galatasaray Fransız orta sahanın peşinde: Inter de istiyor!

GALATASARAY'DAN TRANSFERDE DJAOUI CISSE HAMLESİ

Galatasaray'da kadro derinliğini artırma yolundaki yeni hedef Djaoui Cisse oldu! ekibi Rennes ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Djaoui Cisse, tempolu oyunlarıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve Fransız temsilcisi için de iyi bir bonservis gelirini gündeme taşımıştı.

Galatasaray Fransız orta sahanın peşinde: Inter de istiyor!

GALATASARAY'IN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ DJAOUI CISSE VE PERFORMANSI

Rennes ile bu sezon 14 maça çıkan ve 716 dakika süre bulan Djaoui Cisse, gol ya da asist katkısı sağlayamamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY TRANSFERDE NEYİ HEDEFLİYOR?
Sarı kırmızılılar, kadrodaki rotasyonu düşünerek hamleler gerçekleştiriyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe orta sahasında büyük sürpriz: İtalya'dan Morten Frendrup transferi!
Jhon Duran'ın bonservisi belli oldu: Fenerbahçe için transferde kritik hesaplar!
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#transfer
#rennes
#ligue 1
#Djaoui Cisse
#Fransız Oyuncu
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.