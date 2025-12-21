Galatasaray Fransız orta sahanın peşinde: Inter de istiyor!

Kategoriler
Galatasaray, Rennes'de gözden çıkarılan Djaoui Cisse için transfer kararı aldı. Halihazırda Inter gibi devler tarafından da gözetilen Fransız orta sahaya, Galatasaray'ın uzun vadeli planlarında öncelik verildi.
Galatasaray'da kadro derinliğini artırma yolundaki yeni hedef Djaoui Cisse oldu! Ligue 1 ekibi Rennes ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Djaoui Cisse, tempolu oyunlarıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve Fransız temsilcisi için de iyi bir bonservis gelirini gündeme taşımıştı.
Rennes ile bu sezon 14 maça çıkan ve 716 dakika süre bulan Djaoui Cisse, gol ya da asist katkısı sağlayamamıştı.