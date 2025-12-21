Galatasaray Fransız orta sahanın peşinde: Inter de istiyor!

Galatasaray, Rennes'de gözden çıkarılan Djaoui Cisse için transfer kararı aldı. Halihazırda Inter gibi devler tarafından da gözetilen Fransız orta sahaya, Galatasaray'ın uzun vadeli planlarında öncelik verildi.

GALATASARAY'DAN TRANSFERDE DJAOUI CISSE HAMLESİ

Galatasaray'da kadro derinliğini artırma yolundaki yeni hedef Djaoui Cisse oldu! Ligue 1 ekibi Rennes ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Djaoui Cisse, tempolu oyunlarıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve Fransız temsilcisi için de iyi bir bonservis gelirini gündeme taşımıştı.

GALATASARAY'IN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ DJAOUI CISSE VE PERFORMANSI

Rennes ile bu sezon 14 maça çıkan ve 716 dakika süre bulan Djaoui Cisse, gol ya da asist katkısı sağlayamamıştı.