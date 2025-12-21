Menü Kapat
TGRT Haber
 Erdem Avsar

YDUS 2. dönem soruları ve cevapları yayımlandı mı nereden bakılır?

ÖSYM kapsamında 21 Aralık 2025’te gerçekleştirilen 2025-YDUS 2. dönem sınavının ardından temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının bir kısmı erişime açıldı.

YDUS 2. dönem soruları ve cevapları yayımlandı mı nereden bakılır?
21 Aralık 2025 tarihinde uygulanan 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) 2. dönem oturumunun ardından, sınava giren binlerce aday gözünü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak resmi bilgilendirmelere çevirdi.

, sınavın ardından temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına ilişkin duyuruyu paylaştı.

YDUS 2. dönem soruları ve cevapları yayımlandı mı nereden bakılır?

YDUS 2. SORU VE CEVAP ANAHTARLARI ERİŞİME AÇILDI MI?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2025-YDUS 2. dönem sınavına ait temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10’u adayların kullanımına açıldı.

Adaylar, sınavda kullanılan temel soru kitapçığı dizilimindeki soruların tamamına, 21 Aralık 2025 saat 13.40’tan itibaren, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi https://ais.osym.gov.tr üzerinden 10 gün süreyle erişebilecek.

YDUS 2. dönem soruları ve cevapları yayımlandı mı nereden bakılır?

YDUS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların en çok merak ettiği başlıklardan biri olan sonuç tarihi de ÖSYM tarafından ilan edildi.

Takvime göre, 2025-YDUS 2. dönem 29 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.

ETİKETLER
#ösym
#sınav sonuçları
#cevap anahtarı
#Ydus
#Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
#Soru Kitapçıkları
#Aktüel
