Siirt'teki lojman cinayeti çözüldü! Gülhan Börülce'nin katili en yakınından çıktı! Olayda yasa dışı bahis detayı da var

Siirt Barış Mahallesi'nde bulunan lojmanda 39 yaşındaki Gülhan Börülce'nin 17 Aralık'ta bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden Ş.K. (32) ve karısı F.K. (29) adliyeye sevk edildi, diğer iki zanlı ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Zanlılar Ş.K. ve F.K, savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

"YASA DIŞI BAHİS BAĞIMLILIĞIM BÖYLE BİR CİNAYETİ İŞLETTİ"

Ş.K. emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf etti. Zanlı Ş.K, bir süredir yasa dışı bahis oynadığını, pek çok kez maaşını yatırdığını, çok yüksek miktarda para kaybettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Elimde avucumda ne varsa bu yolda heba olup gitti ancak bir türlü oynamaktan da vazgeçemedim. Bugün olmuş halen oynamaya devam ediyorum. En son iki gün önce yine bahis oynadım, şu an olsa yine oynarım. Bu bir bağımlılık, hastalık gibi bir şey. Kumar oynadığım zamanlarda bilincimi kaybediyordum, çevremle irtibatımı koparıyordum. Bu bağımlılığım beni böyle bir cinayeti işleme düşüncesine itti ancak bu karar bir anda aldığım bir karar değildi. Gülhan Börülce'nin altınlarını olay tarihinden önce apartmana girip çıkarken birçok kez görmüştüm."

Borcu bulunduğunu belirten Ş.K. "Yaklaşık bir aydır Gülhan Börülce'yi öldürmeyi ve kolundaki bileziklerini almayı düşünüyordum." dedi.

CİNAYETİ TEK TEK ANLATTI

Ş.K, 17 Aralık sabahı eldivenlerini eline takıp iki kat alttaki dairede oturan Gülhan Börülce'nin evinin önüne gittiğini, kapıyı çaldığını, bir bahaneyle içeriye girmeye çalıştığını, Börülce'nin bu duruma şaşırdığını ifade ederek şunları anlattı:

"Gülhan Börülce'nin boğazını sıkmaya başladım. Yaklaşık 2-3 dakika boyunca boğuştuk, sonra mutfağa gittim, bıçak aldım. Karnına doğru bıçağı savurmaya ve saplamaya başladım. Bıçağı üzerinde bıraktım, sağ kolundaki bilezikleri tek tek çıkarmaya başladım. Tüm bilezikleri alarak cebime koydum. Gülhan'ın boynunda altın zincir ve kulağında küpeler olduğunu gördüm ancak onları almadım. Sonra evden çıktım, bilezikleri bindiğim aracın orta kolçağına koydum ve görev yerime gittim, kıyafetlerimi çıkararak, elimi, yüzümü yıkadım. Eldiveni boş arazinin üstüne koydum ve üzerini bir taşla kapattım. Daha sonra arabamla Lise Caddesi'ne gittim, aracımı otoparka park ettim.

ÖLDÜRDÜĞÜ KADINA KALP MASAJI YAPTI

Kolçakta bulunan altınlardan 3'ünü aldım, bebeğime ait patiğin içerisine koydum. Altınları bir kuyumcuya verdim. Kuyumcu altınları alıp, 163 bin lira olarak hatırladığım parayı hesabıma gönderdi. Gülhan ile boğuştuğum esnada çenemde oluşan sıyrık izini kapatmak maksadıyla fondöten aldım.

Hesabıma gelen paranın 85 bin lirasını aracımı aldığım galericiye borcumu kapatmak için gönderdim. Ardından bir kişiye 10 bin lira olan borcumu gönderdim. Ardından bir aile dostumuza borcum olan 15 bin lirayı gönderdim. Sonra aracıma yakıt aldım. Bunu da bu paradan ödedim. Bu sırada eşim aradı, Gülhan'a ulaşamadıklarını belirterek kapıyı kırmam için çağırdı. Hemen lojmana gittim. Gittiğimde kapının açılmış olduğunu gördüm. Komşumuz Gülhan'ı kontrol ederek, 'sanki nabız var gibi' dedi. Kalp masajı yapmaya başladım. 112 Acil Sağlık ekibi geldi, öldüğünü anlayınca müdahale etmeyi bıraktılar. Gülhan ablanın oğlunu dışarı çıkardım ve biraz gezdirdim."

KADININ EŞİNE SARILIP BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Zanlı Ş.K, "Hastanede kimlik tanığı olarak bulundum. Otopsi yapıldığı sırada Gülhan'ın eşi odaya giriş yaptı. Ayağa kalkarak kendisine sarıldım ve 'başımız sağ olsun' dedim. Kimlik tanığı olarak otopsi evraklarını imzaladım. Eşine teslim etmek üzere ölüm belgelerini katipten aldım ve evime gittim. Bir çıkış noktam olmadığını anlayınca her şeyi tüm gerçekliğiyle anlatmaya karar verdim. Pişmanım, üzerime atılı suçlamayı kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ş.K'ye suçunu itiraf etmesi üzerine olay yerinde keşif yaptırıldığı belirtildi. Çalınan 7 bilezik bulunarak soruşturma dosyasına eklendi.

Ş.K'nin eşi F.K'nin ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek tutuksuz yargılanmayı talep ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Siirt'te iki çocuk annesi Gülhan Börülce (39), 17 Aralık'ta merkez Barış Mahallesi'ndeki lojmanda bıçaklanmış halde bulunmuş, ekiplerce yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen kadının cenazesi, Ankara'da toprağa verilmişti.