Ekonomi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 2026 enflasyonu için kritik mesajlar

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni yılda ekonomi hedeflerine dair mesajlar verdi. Enflasyonda inişin süreceğini vurgulayan Yılmaz Merkez Bankası rezervlerinde son durumu da açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 2026 enflasyonu için kritik mesajlar
Genel Kurulu'nda, 2026 yılı görüşmeleri maratonunda sona ulaşıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, hedeflerine dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. 2026 enflasyonu hedeflerine dair bilgilendirme yapan Yılmaz rezervlerindeki son durum için "Merkez Bankamızın brüt rezervleri 12 Aralık itibarıyla 190,8 milyar dolar seviyesine ulaştı. Brüt rezerv geçen yıla göre 27,3 milyar dolar arttı." açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 2026 enflasyonu için kritik mesajlar


17 Ekim'de TBMM'ye yapılan sunuşun ardından Genel Kurulda 14 gün boyunca yoğun ve titiz mesailerle yürütülen 2026 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde sona gelindiğini belirten Yılmaz, bu süreçte yoğun mesai harcayan ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

"İSTİKRAR VE REFAH BÜTÇESİDİR"

AK Parti hükümetlerinin 24'üncü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 8'inci, Türkiye Yüzyılı'nın ise 3'üncü bütçesini Meclis'in takdirlerine sunduklarını ifade eden Yılmaz, "Ekonomik çerçevesi sağlam, mali duruşu net 2026 bütçemiz, defaatle ifade ettiğimiz üzere bir istikrar ve refah bütçesidir. Mali disiplinden taviz vermeden oluşturduğumuz bu bütçe, Türkiye'nin istikrar içinde büyüme hedefine olan bağlılığımızın ve refahı tabana yayma sözümüzün nişanesidir." diye konuştu.

Dünyada dijitalleşme odaklı teknolojik dönüşümün, artan siyasi anlaşmazlıkların, çatışmaların ve ticarete getirilen kısıtlamaların, belirsizliğin hakim olduğu "yeni bir normal”i ortaya çıkardığını, dünyanın, salgın hastalıklar, iklim değişikliği, göç, enerji ve kritik mineraller, demografik dönüşüm gibi birçok meydan okuma ile karşı karşıya olduğunu dile getiren Yılmaz, bu zorlu dönemde, öngörülebilir ve dengeli politika izleyen ülkelerin, dış şoklara karşı daha dirençli kalacağını, ekonomik dalgalanmaların bu denli yüksek olduğu bir ortamda bütçe disiplini ve sağlam bir mali yapının, ekonomiyi ve sosyal yapıyı koruyan en önemli kalkan haline geldiğini belirtti.

Yılmaz, mali planlamaları yaparken sadece bugünü değil, gelecekteki riskleri de hesaba katarak, çok daha temkinli ve stratejik bir yaklaşım benimsendiğini vurguladı.

Türkiye ekonomisinin, dünya genelinde risk ve belirsizliklerin hakim olduğu 2025 yılında, dengeli ve sürdürülebilir bir zeminde istikrar içerisinde büyümeye devam ettiğini anlatan Yılmaz, "2026 yılında dış konjonktürün büyüme ve enflasyonla mücadele bakımından nispi olarak daha olumlu olmasını bekliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 2026 enflasyonu için kritik mesajlar

"OCAK AYININ HEDEFİ YÜZDE 20'LER"

Orta Vadeli Program hedeflerine uyumlu olarak yıl sonunu dezenflasyon sürecini destekleyecek şekilde yüzde 3,3 seviyelerinde tamamlamayı öngördüklerini bildiren Yılmaz, 2024 yılının Haziran ayında devreye aldıkları enflasyonla mücadele stratejisinin küresel konjonktürdeki belirsizliklere rağmen planlı bir şekilde ve istikametinde ilerlediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şöyle konuştu:

"Uygulanan programın başarısı Kasım 2025 verilerine de net bir şekilde yansımış durumdadır. Yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 31,1'e, mal grubu enflasyonunun ise yüzde 18,6'ya kadar gerilemesi, programımızın meyvelerini vermeye başladığını açıkça göstermektedir. Aralık ayında da bu düşüş trendinin sürmesini ve 2025 yılını yüzde 30'un biraz üzerinde bir rakamla kapatacağımızı tahmin ediyoruz. Ocak enflasyonu ile oranının yüzde 30'un altını, yani 20'li rakamları görmesini bekliyoruz."

Enflasyona ilişkin Yılmaz, "Arz tarafını güçlendiren reform adımları ve talep yönetimindeki kararlılığımızla 2026 yılında enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi, 2027 yılında ise tekrar tek haneli rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz. Kararlı bir şekilde de bu istikamette devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

