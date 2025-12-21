Menü Kapat
Hava Durumu
11°
Yarın kar yağacak mı, hangi illere kar yağacak? 22 Aralık MGM kar yağışı olan illeri duyurdu

Yarın hangi illerde kar yağacağı MGM tarafından paylaşıldı. MGM tarafından düzenli olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa dahil olmak üzere Türkiye'ni 81 ilinin güncel 5 günlük hava durumu tahminleri yayınlanıyor. Vatandaşlar tarafından yarın kar yağacak mı, hangi illerde kar yağacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. MGM 22 Aralık'ta kar yağacak olan illeri tek tek açıkladı.

Yarın kar yağacak mı, hangi illere kar yağacak? 22 Aralık MGM kar yağışı olan illeri duyurdu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.12.2025
saat ikonu 11:59
|
GÜNCELLEME:
21.12.2025
saat ikonu 11:59

22 Aralık hangi illerde kar yağacağı belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından aktarılan bilgilere göre 22 Aralık Pazartesi günü 'nin 6 ilind ekar yağışı bekleniyor. Karla karışık yağmur şeklinde gerçekleşecek olan yağışlar 23 Aralık Salı gününe kadar devam edecek. Vatandaşlar tarafından yarın kar yağacak mı, hangi illerde kar yağacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Yarın kar yağacak mı, hangi illere kar yağacak? 22 Aralık MGM kar yağışı olan illeri duyurdu

YARIN KAR YAĞACAK MI 22 ARALIK?

MGM tarafından aktarılan bilgilere göre yarın Türkiye'nin 6 ilinde bekleniyor. Yozgat, , , Kastamonu, Bolu ve Kütahya illerinde karla karışık yağmur görülecek. Gerçekleşen kar yağışı 23 Aralık 2025 Salı gününe kadar devam edecek. Kar yağışının 24 Aralık 2025 Çarşamba günü ise sona ermesi yerini bulutlu havaya bırakması bekleniyor.

Yarın kar yağacak mı, hangi illere kar yağacak? 22 Aralık MGM kar yağışı olan illeri duyurdu

HANGİ İLLERDE KAR YAĞACAK 2025?

MGM tarafından aktarılan bilgilere göre 22 Aralık 2025 Pazartesi günü Yozgat, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Bolu ve Kütahya illerinde karla karışıky ağmur gerçekleşecek. MGM'nin açıkladığı bilgilere göre tahmin raporları 6 ilde şöyle:

Yozgat hava durumu

Yozgat'ta 22 Aralık 2025 Pazartesi günü başlayacak olan karla karışık yağmur 23 Aralık 2025 Salı gününe kadar devam edecek. Hava sıcaklıklarının 0 ila 7 derece arasında olması bekleniyor.

Yarın kar yağacak mı, hangi illere kar yağacak? 22 Aralık MGM kar yağışı olan illeri duyurdu

Kırıkkale hava durumu

Kırıkkale'de kar yağışı nedeniyel hava sıcaklıkları 1 dereceye kadar düşecek. MGM tarafından aktarılan bilgilere göre sıcaklıklar en yüksek 8 dereceyi görecek.

Çankırı hava durumu

Çankırı'da hava sıcaklıklarının -1 ila 7 derece arasında olması bekleniyor. Kar yağışının ise 24 Aralık 2025 Çarşamba gününe kadar devam edeceği belirtildi.

Kastamonu hava durumu

Kastamonu'nda hava sıcaklıkları 0 ila 3 derece arasında olacak. Cuma gününe kadar sıcaklıkların -2 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Yarın kar yağacak mı, hangi illere kar yağacak? 22 Aralık MGM kar yağışı olan illeri duyurdu

Bolu hava durumu

MGM tarafından aktarılan bilgilere göre Bolu'da hava sıcaklıkları 2 ila 7 derece arasında olacak.

Kütahya hava durumu

Kütahya'da hava sıcaklıklarının 1 ila 6 derece arasında olması bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur görülecek.

