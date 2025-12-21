Yarın kar yağacak mı, hangi illere kar yağacak? 22 Aralık MGM kar yağışı olan illeri duyurdu

22 Aralık hangi illerde kar yağacağı belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından aktarılan bilgilere göre 22 Aralık Pazartesi günü Türkiye'nin 6 ilind ekar yağışı bekleniyor. Karla karışık yağmur şeklinde gerçekleşecek olan yağışlar 23 Aralık Salı gününe kadar devam edecek. Vatandaşlar tarafından yarın kar yağacak mı, hangi illerde kar yağacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

YARIN KAR YAĞACAK MI 22 ARALIK?

MGM tarafından aktarılan bilgilere göre yarın Türkiye'nin 6 ilinde kar yağışı bekleniyor. Yozgat, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Bolu ve Kütahya illerinde karla karışık yağmur görülecek. Gerçekleşen kar yağışı 23 Aralık 2025 Salı gününe kadar devam edecek. Kar yağışının 24 Aralık 2025 Çarşamba günü ise sona ermesi yerini bulutlu havaya bırakması bekleniyor.

HANGİ İLLERDE KAR YAĞACAK 2025?

MGM tarafından aktarılan bilgilere göre 22 Aralık 2025 Pazartesi günü Yozgat, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Bolu ve Kütahya illerinde karla karışıky ağmur gerçekleşecek. MGM'nin açıkladığı bilgilere göre hava durumu tahmin raporları 6 ilde şöyle:

Yozgat hava durumu

Yozgat'ta 22 Aralık 2025 Pazartesi günü başlayacak olan karla karışık yağmur 23 Aralık 2025 Salı gününe kadar devam edecek. Hava sıcaklıklarının 0 ila 7 derece arasında olması bekleniyor.

Kırıkkale hava durumu

Kırıkkale'de kar yağışı nedeniyel hava sıcaklıkları 1 dereceye kadar düşecek. MGM tarafından aktarılan bilgilere göre sıcaklıklar en yüksek 8 dereceyi görecek.

Çankırı hava durumu

Çankırı'da hava sıcaklıklarının -1 ila 7 derece arasında olması bekleniyor. Kar yağışının ise 24 Aralık 2025 Çarşamba gününe kadar devam edeceği belirtildi.

Kastamonu hava durumu

Kastamonu'nda hava sıcaklıkları 0 ila 3 derece arasında olacak. Cuma gününe kadar sıcaklıkların -2 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Bolu hava durumu

MGM tarafından aktarılan bilgilere göre Bolu'da hava sıcaklıkları 2 ila 7 derece arasında olacak.

Kütahya hava durumu

Kütahya'da hava sıcaklıklarının 1 ila 6 derece arasında olması bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur görülecek.