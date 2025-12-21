Menü Kapat
11°
 Berkay Alptekin

ABD'nin en zenginlerindendi! Hizmetçisini bile milyoner yaptı: Gerçek ölünce ortaya çıktı

ABD'nin bir dönem en zengin isimlerinden biri olan Gary Winnick'in yaşadığı iflas ve derin borç durumu sosyal medyada geniş yankı buldu. Winnick, kurucusu olduğu telekomünikasyon şirketi Global Crossing'in başarısıyla 6 milyar dolarlık bir servete ulaşmıştı. Ancak Winnick'in ölümünden sonra ortaya çıkan gerçekler ailesini ve sevenlerini şoke etti.

ABD'nin en zenginlerindendi! Hizmetçisini bile milyoner yaptı: Gerçek ölünce ortaya çıktı
21.12.2025
21.12.2025
11:36

ABD’nin bir dönem en zengin isimleri arasında yer alan, ancak daha sonra büyük borçlarla karşı karşıya kalan Gary Winnick’in hayat hikayesi ABD basınında yeniden gündeme geldi. 1990’lı yılların sonlarında Winnick, Los Angeles sosyetesinin en dikkat çeken figürlerinden biri olarak öne çıkıyordu.

Dönemin ABD Başkanı Bill Clinton’la yakın temas kuran, yüksek meblağlarda bağışlar yapan ve kısa süre içinde ülke tarihinin en pahalı konutunu satın alan Winnick’in, yıllardır yanında çalışan hizmetçisinin dahi milyoner olduğu ileri sürülüyordu.

Wall Street Journal’ın haberine göre, Winnick’in kurucusu olduğu telekomünikasyon şirketi Global Crossing’in dünya genelinde deniz altı fiber optik kablolar döşeme hamlesi, onu iki yıldan kısa sürede milyarderliğe taşıdı.

Serveti 6,2 milyar dolara ulaşan Winnick, Los Angeles Business Journal tarafından kentin en zengin ismi olarak gösterildi. Bu hızlı yükselişin, John D. Rockefeller ve Bill Gates’inkinden bile daha çarpıcı olduğu belirtildi.

"NASIL BU KADAR KÖTÜ YÖNETİLDİĞİNİ ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Ancak Winnick’in 2023 yılında 76 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, çok farklı bir tablo ortaya çıktı. Gösterişli yaşamına rağmen Winnick’in ettiği ve derin bir borç içinde olduğu ortaya çıktı.

Bel Air’deki efsanevi Casa Encantada malikanesi, Malibu’daki sahil evi, New York’taki lüks dairesi ve paha biçilemez sanat koleksiyonu dahil olmak üzere neredeyse tüm varlıklarını büyük bir kredi için teminat gösterdiği tespit edildi.

79 yaşındaki eşi Karen Winnick, bugün mülkler, sanat eserlerini ve mücevherlerini kaybetmemek için hukuk mücadelesi verirken, yaşananlar Los Angeles sosyetesi ve çiftin yakın arkadaşları arasında büyük şoka neden oldu.

Ailenin dostlarından Lori Hyland, “Bu servetin nasıl bu kadar kötü yönetildiğini anlamak mümkün değil” dedi.

