Editor
 Baran Aksoy

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak transfer hamlesi! Ellerinden kapmak için kesenin ağzını açtılar

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Nijeryalı yıldız Ademola Lookman'ı kadrosuna katmak için kesenin ağzını açtı. Sarı-lacivertlilerin Lookman'a çift haneli bir maaş teklifinde bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar...

KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
21.12.2025
saat ikonu 11:22
|
GÜNCELLEME:
21.12.2025
saat ikonu 12:02

Fenerbahçe’de ara transfer dönemi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertiler, kanat transferi için sürpriz bir ismi gündemine aldı

Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray’ın da listesinde yer alan Nijeryalı yıldız Ademola Lookman için ilk adımı attı. Atalanta’da mutsuz olduğu öğrenilen Lookman için İtalya’ya çıkarma yaptı.

LOOKMAN İÇİN KESENİN AĞZI AÇILDI

Fenerbahçe ekibinin 28 yaşındaki solak futbolcunun menajeriyle Milano’da bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Yönetim, kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Lookman’ın taleplerini masaya yatırdı. Fenerbahçe, oyuncuyu ikna edebilmek adına kesenin ağzını açtı.

Başarılı futbolcuyu Galatasaray’a kaptırmak istemeyen sarı-lacivertliler, “çift haneli” bir maaş teklifinde bulundu. Lookman’a bonuslarla birlikte 10 milyon Euro önerildi.

ATALANTA 50 MİLYON EURO İSTİYOR

Atalanta oyuncusu için 50 milyon Euro talep ederken, Fenerbahçe transferi 30 milyon Euro bandında sonuçlandırmayı hedefliyor.

