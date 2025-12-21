Menü Kapat
11°
Editor
Editor
 | Baran Aksoy

Diyarbakır'da buzul çağından kalma kaya! Hala hareket ediyor, görenler dönüp bir daha bakıyor

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde ince bir sütunla ayakta duran geniş kaya parçası ilginç yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Buzul çağı kalıntısı olarak değerlendirilen kaya, hem yükselmeye hem de kuzeye doğru hareket etmeye devam ediyor.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
21.12.2025
saat ikonu 12:28
|
21.12.2025
21.12.2025
saat ikonu 12:31

'ın ilçesinde merkeze yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan “mantar kaya” ya da diğer adıyla “kalkan kaya”, hayranlık uyandıran yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Diyarbakır'da buzul çağından kalma kaya! Hala hareket ediyor, görenler dönüp bir daha bakıyor

İnce bir sütun üzerinde yükselen geniş kaya kütlesi, yıllara meydan okuyor. Antropolog Naci Akdemir, bölgenin sediment tortulu kaya kütlelerinden oluşan bir zemine sahip olduğunu belirtti.

Diyarbakır'da buzul çağından kalma kaya! Hala hareket ediyor, görenler dönüp bir daha bakıyor

HAREKET ETMEYE DEVAM EDİYOR

Arazinin Afrika-Arabistan plakasının Avrasya’yı kuzeye doğru itmesiyle meydana geldiğini ifade eden Akdemir, bu alanın günümüzde hem yükselmeye hem de kuzeye doğru hareket etmeye devam ettiğini söyledi.

Diyarbakır'da buzul çağından kalma kaya! Hala hareket ediyor, görenler dönüp bir daha bakıyor

Sürecin yaklaşık 250-300 milyon yıl önce başladığını vurgulayan Akdemir, “Yükselme hala sürüyor. Bilim insanlarının aktardığına göre ilerleme hızı, tırnakların uzama hızına eşdeğer. Yani yılda yaklaşık 10-15 milimetre kuzeye doğru hareket ediyor. Gördüğümüz bu yapı ise coğrafyacıların ‘şeytan masası’ ya da ‘mantar kayası’ olarak adlandırdığı oluşumun en tipik ve en güzel örneklerinden biridir” dedi.

Diyarbakır'da buzul çağından kalma kaya! Hala hareket ediyor, görenler dönüp bir daha bakıyor

"YAKLAŞIK 5-6 MİLYON SENE ÖNCE BU HALE GELDİ"

Akdemir açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Çünkü şu anda bulunduğumuz zemin dikkat edilirse burada su aşındırmasını hatırlatacak herhangi bir su akış çizgisi, deresi yoktur. Dolayısıyla ben, bu oluşumu buzul çağından kalma bir yapı olarak görüyorum. Buzul aşındırması neticesinde meydana gelmiştir. Kalkan kaya diyoruz. Savaş aleti olan kalkana benzetiliyor. Bu kalkan kaya, Kocaköy'ün en önemli simgelerinden bir tanesidir. Yaklaşık 5-6 milyon sene önce bu hale geldi. Çünkü bu süreçte, şimdiki Afrika-Arabistan ile şimdiki Avrasya arasında Atlas Okyanusu ile Hint Okyanusu bir birine bağlayan bir Tetis Denizi vardı. Akdeniz bunun bakiyesi, kalıntısıdır"

