11°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

AÖL soru ve cevap anahtarı 2025! AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu sınavların sona ermesinin ardından gündeme geldi. MEB tarafından 20-21 Aralık 2025 Pazar günü Açıköğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları gerçekleştirildi. Sınavların sona ermesinin ardından öğrenciler 2025 AÖL soru ve cevap anahtarını araştırmaya başladı. AÖL sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve soru ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağı MEB tarafından duyuruldu. Adayların soru ve cevap anahtarına nasıl erişim sağlayacağı da açıklandı.

AÖL soru ve cevap anahtarı 2025! AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
soru ve cevap anahtarı sınavın sona ermesinin ardından adayların gündeminde yer alıyor. 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde 81 il ve yurt dışındaki merkezlerde gerçekleştirildi. 3 oturum şeklinde gerçekleştirilen sınavın ilk iki oturumu 20 Aralık Cumartesi, 3. oturumu ise 21 Aralık Pazar günü düzenlendi. Oturumların sona ermesinin ardından ise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacağı gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı () tarafından AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı duyuruldu.

AÖL soru ve cevap anahtarı 2025! AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK 2025?

MEB tarafından açıklanan bilgilere göre AÖL 1. dönem yazılı sınavlarının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 24 Aralık 2025 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak.

Öğrenciler AÖL 1. dönem sınav sorularına ve cevap anahtarlarına MEB'in resmi internet sitesinden ve Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün (ÖDSGM) resmi internet sitesinden erişim sağlayabilecekler.

AÖL soru ve cevap anahtarı 2025! AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 1. dönem yazılı sınav sonuçları ise 20 Ocak 2026 Salı günü ilan edilecek. Adaylar sınav sonuçlarına AÖL'in resmi öğrenci giriş portalı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecekler.

Yazılı sınavlar 100 tam puan üzeirnden değerlendirilecek. Puan hesaplamasında doğru cevap sayısının toplam soru sayısına oranı dikkate alınacak. Yanlış cevaplar ise puanlamaya dahil edilmeyecek. Merkezi Sınav Kurulu kararıyla iptal edilen sorular ise değerlendirme dışı olacak.

