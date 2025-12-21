Menü Kapat
Kültür - Sanat
 | Nalan Güler Güven

Kahramanmaraş depreminde yıkılan binanın temelinden bin 500 yıllık mozaik çıktı!

Hatay'da 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketinde yıkılan bir binanın yeniden yapımına başlanmasının ardından ortaya çıkan yeni keşif görenleri şaşkına çevirdi. Enkazı kaldırılan binanın temelinde Genç Antik Çağ'a ait Grekçe yazıtlı mozaik taban gün yüzüne çıkarıldı.

AA
21.12.2025
21.12.2025
'ın ilçesine bağlı Maşuklu Mahallesi'nde 3 katlı bina, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldı. Enkazın kaldırılmasının ardından alanda yeniden bina yapılması amacıyla çalışmalarına başlandı. Binanın temel kazısı sırasında işçilerin mozaikli bir alana rastlaması üzerine inşaat çalışması durduruldu. Bölgede Hatay Müzesi başkanlığında mozaikli alanın gün yüzüne çıkarılması için mart ayında kurtarma kazısı başlatıldı. Kazılarda 3 farklı alanda taban mozaiklerinin bulunduğu tespit edildi. Bölgede marttan bu yana süren çalışmalarla 17,5 metre uzunluğunda üzerinde Grekçe yazıt bulunan milattan sonra 5. ve 6. yüzyıla tarihlenen Geç Antik Çağ'a ait geometrik desenli taban mozaiği gün yüzüne çıkarıldı.

Kahramanmaraş depreminde yıkılan binanın temelinden bin 500 yıllık mozaik çıktı!

MOZAİK MÜZEYE TAŞINACAK

Arkeolog Ozan Demir, bölgede ve mimari katıntıların çıkarılması 2 arkeolog ve 8 işçiyle çalışmaların sürdüğünü belirtti. Gün yüzüne çıkarılan mozaiğin tek parça olduğunu belirten Demir, şöyle konuştu:

"Üzerinde dönem tamiratı olduğunu görüyoruz. 2026'da mozaiğin müzeye taşınması gerçekleşecek. Alanın diğer bölümlerinde de mimari dokunun ayağa kaldırılması ve arkeolojik verilerin gün yüzüne çıkarılması çalışmaları devam edecektir. Mozaikler normal şartlarda herkesin evinde bulunabilen bir şey değildir. Bu yüzden statüsü yüksek birinin konutu diyebiliriz."

Kahramanmaraş depreminde yıkılan binanın temelinden bin 500 yıllık mozaik çıktı!

17.5 METRE UZUNLUĞUNDA

Demir, 17,5 metre uzunluğundaki geometrik desenli mozaiğin ardından bölgedeki diğer iki mozaikle ilgili de çalışmalar yapacaklarını ifade etti. Arkeolog Mert Nalbantoğlu da ortaya çıkarılan mozaiğin çok iyi derecede korunmasının ve üzerinde yazıt bulunmasının kendileri için çok değerli olduğunu kaydetti.

