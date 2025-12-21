Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Sadece bir can simidi ve tahta parçasının satış fiyatı ağızları açık bıraktı

Edmund Fitzgerald gemisinin Superior Gölü'nde 29 mürettebatıyla birlikte batmasının 50. yıldönümünde ilginç bir olay yaşandı. Gemiye ait bir can simidi ve cankurtaran botundan kopan bir tahta parçası açık artırmada dudak uçuklatan fiyata satıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sadece bir can simidi ve tahta parçasının satış fiyatı ağızları açık bıraktı
KAYNAK:
AP
|
GİRİŞ:
21.12.2025
saat ikonu 12:12
|
GÜNCELLEME:
21.12.2025
saat ikonu 12:15

SS Edmund Fitzgerald gemisinin felaketle sonuçlanan enkazından kalan kalıntılar açık artırmayla satıldı. Cuma günü gerçekleşen müzayedede gemiye ait bir can simidi ve cankurtaran botuna ait bir tahta parçası satışa çıktı.

6 MİLYON 411 BİN TL

1975 yılında Michigan'ın Yukarı Yarımadası'ndaki kıyı şeridinde bir marangoz tarafından keşfedilen kalıntılar dudak uçuklatan fiyata satıldı. Sadece bir can simidi ve tahta parçası için 150 bin dolar yani yaklaşık 6 milyon 411 bin TL ödendi.

Sadece bir can simidi ve tahta parçasının satış fiyatı ağızları açık bıraktı

GEMİNİN BATMASINDAN 8 GÜN SONRA BULDU

77 yaşındaki marangoz Larry Orr, bu satışla şaşkına döndüğünü, ''Böyle bir fiyata satılacağına asla inanmazdım. Şok oldum." diyerek ifade etti. Orr, batık gemiyle ilgili merakını gidermek için işinden bir mola verdiği sırada, "Fitz" olarak bilinen geminin batmasından sekiz gün sonra can simidini ve bir cankurtaran botundan bir tahta parçasını bulduğunu anlattı.

AP'nin haberine göre, alıcının ismi açıklanmadı.

MÜZEDE SERGİLENİYORDU

Öte yandan Florida'nın Yulee kentinde yaşayan Orr, on yıllarca Michigan'daki bir müzenin eserleri sergilemesine izin vermişti. Paraya ihtiyacı olduğu için onları satmaya karar verdiğini açıklamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'nin en zenginlerindendi! Hizmetçisini bile milyoner yaptı: Gerçek ölünce ortaya çıktı
ABD'nin en kalabalık şehirlerinden California'da büyük elektrik kesintisi: Trafikte kaos yaşanıyor
ETİKETLER
#açık artırma
#Ss Edmund Fitzgerald
#Gemi Enkazı
#Can Simidi
#Gemi Batması
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.