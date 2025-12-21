Sadece bir can simidi ve tahta parçasının satış fiyatı ağızları açık bıraktı

SS Edmund Fitzgerald gemisinin felaketle sonuçlanan enkazından kalan kalıntılar açık artırmayla satıldı. Cuma günü gerçekleşen müzayedede gemiye ait bir can simidi ve cankurtaran botuna ait bir tahta parçası satışa çıktı.

6 MİLYON 411 BİN TL

1975 yılında Michigan'ın Yukarı Yarımadası'ndaki kıyı şeridinde bir marangoz tarafından keşfedilen kalıntılar dudak uçuklatan fiyata satıldı. Sadece bir can simidi ve tahta parçası için 150 bin dolar yani yaklaşık 6 milyon 411 bin TL ödendi.

GEMİNİN BATMASINDAN 8 GÜN SONRA BULDU

77 yaşındaki marangoz Larry Orr, bu satışla şaşkına döndüğünü, ''Böyle bir fiyata satılacağına asla inanmazdım. Şok oldum." diyerek ifade etti. Orr, batık gemiyle ilgili merakını gidermek için işinden bir mola verdiği sırada, "Fitz" olarak bilinen geminin batmasından sekiz gün sonra can simidini ve bir cankurtaran botundan bir tahta parçasını bulduğunu anlattı.

AP'nin haberine göre, alıcının ismi açıklanmadı.

MÜZEDE SERGİLENİYORDU

Öte yandan Florida'nın Yulee kentinde yaşayan Orr, on yıllarca Michigan'daki bir müzenin eserleri sergilemesine izin vermişti. Paraya ihtiyacı olduğu için onları satmaya karar verdiğini açıklamıştı.